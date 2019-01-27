Ean部落閣／泰國無敵海景渡假村　早餐供應到晚上十點，還有超好看KAAN Show

文、圖／Ean

度假村的櫃台旁，有間藍白色調充滿海洋氣息的咖啡小店，抵達後，戴上迎賓花環在這喝個迎賓飲料，先讓自己放慢步調與打上旅館海灘的浪花同步。接著，服務人員會端上木盤，上頭有四塊不同香味的肥皂：蘭花、茉莉、檸檬草等，選擇後那就成為本次住房所使用的香皂來著。

主打「為你設想」貼心服務的度假村是 U Hotel，U 代表「你」（房客），很多提供的服務與細節都是從這個核心出發，例如住好住滿的「24小時住退房服務」，若你是下午 5 點入住，那退房時間就是隔天下午 5 點，此外，為讓客人放心的睡到自然醒，特別提供晚早餐服務，房客在 22:00 前可點早餐 menu（自助早餐則提供到 11:00），感覺就是要讓房客耍廢到一個極致。

▲櫃台旁的海洋風小咖啡店

▲四種味道的香皂任君選擇

▲海灘度假 style

泰國共有 9 間 U Hotel，這次入住的是距離曼谷市區兩小時車程在度假勝地芭達雅的 U Pattaya，擁有自己沙灘，開幕至今三年多的時間，還蠻新，離市區較遠（約15分鐘車程），也因此獨享一方幽靜。

▲ 空拍 U Pattaya

▲ 無敵海景佐餐

▲度假村內的無邊際泳池

Check-in 選完香皂味道後，我的房間在 3F，走上一座融合金屬、木頭與竹子的大地系梯子，非常有味道。當我向下俯瞰，發現有些似曾相識，啊～那是梵蒂岡博物館那座舉世聞名的螺旋梯呀！沒想到在遙遠亞洲的一處海邊，有這麼一座材質相異但造型同樣經典美麗的樓梯，讓我好驚豔！

▲泰國版的梵蒂岡博物館螺旋梯

度假村只有 44 間房，分為 7 種不同房型，其中還包含擁有私人透明泳池的 Villa，房間都不小 ，相當有度假感！我住的這間房很大，我好喜歡房間的大陽台，從房間看出去，像個畫框，視線越過前排低矮的 villa 屋頂與樹，就是大海，這與時俱變的風景，看不膩。陽台還有個大浴缸，夜晚時我泡在裡頭，聽著音樂，抬頭還能觀星，實在愜意。

▲房間陽台像個畫框

▲陽台的超大浴缸

▲島度假風的房間風格，很舒服

▲Villa 裡的透明無邊際小泳池

隔天一早在芭達雅的海邊醒來，跟同行好友把早餐叫到其中一個房間享用，跟這幫好友出來玩總是很鬧，笑著一邊看著海、一邊吃著豐盛早餐，這真是度假的王道呀！

▲超豐盛的四人早餐，驚呆

▲上演搞笑的餵公子吃早餐

▲欣賞海景一邊吃早餐，是度假的王道

享用完國王早餐稍作休息，來到度假村的 U Spa 做了 30 分鐘按摩。U Spa 是棟兩層樓以木造為主的茅草建築，很可愛。先在一樓換裝後，被帶到二樓，那是一處半露天的大平台，拂過海洋的風輕柔吹來，能在這樣的地方被按摩，實在太迷人，我好喜歡。不得不說，Spa 師傅的按摩功夫就跟這環境一樣，是那麼的質樸天然，不花俏，每個按壓都在點上，讓人印象深刻。若有機會來 Upattaya 入住，我強力建議一定要來試試他們的按摩。

▲可愛造型的 U Spa

▲迎來海風的大平台，在這按摩實在太銷魂

按摩結束後，我們這夥人的感想有志一同：「不要停！」30 分鐘實在太短了，好想請他們繼續按呀！好的服務也是這樣，總讓人意猶未盡，留些懸念，期待下次再來。謝謝 U Pattaya，以 U（You）為服務核心的這些那些細節與用心，我都感受到了，希望很快能再回來，讓自己能跟這邊對頻，慢一些 再慢一些...

▲親切的度假村工作人員

▲Papillon Restaurant 是用當日新鮮食材以法式料理手法來烹調，餐食有一定水準

▲讓人食指大動的炭烤海鮮

【同場加映 / 芭達雅最新巨型表演：KAAN Show】

KAAN Show 2017 年才正式推出！有別於其他大家常見的泰國秀，有點 Vegas 味道的 KAAN Show，以泰國傳統神話文學故事為本，使用最新像電影特效、燈光等創造震撼的感官體驗，表演場地 SINGHA D'LUCK 據說還是全泰國最大劇院！

▲用多種橋段來演繹泰國傳統神話故事的 KAAN Show

▲開演前，表演人員會來與觀眾互動合影

▲ 太可愛的表演人員

U Pattaya

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作者：Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！