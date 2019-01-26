乾燥玫瑰色OUT！韓妞瘋「中藥色唇膏」，唇紅齒白就靠它

▲韓妞帶起中藥色唇膏流行，一抹瞬間臉都亮起來。（圖／翻攝自instagram@maccosmeticskorea、品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

從2018年下半年開始，橘磚色、帶棕色調的中藥色唇膏取代了之前大勢的土色、乾燥玫瑰色，在網路討論度居高不下，炒熱了M·A·C彩妝6款唇膏，瞬間躍升為暢銷色號，甚至一度引發全亞洲大搶貨風潮。

什麼是中藥色？

中藥色就是指帶有棕色調的紅色系，比一般的棕色調更顯白，棕紅色調的妝效也比正紅柔和更容易駕馭，擦上可讓人像是吃了大補帖一般，時尚氣場與精神氣色同步提升。

6款全亞洲大搶貨中藥色唇膏

時尚排毒 #Chili

全球冠軍霸主Chili， 帶橘的中藥色調搭配霧面的妝感，瞬間提升時尚氣質。

唇紅齒白 #Dare You

乳霜質地的Dare You是血色中藥色，可以立即補血補氣，獨特的牛血色還能讓肌膚與皓齒都越發白皙。

通氣補血 #Retro

絲緞質地的肉桂中藥色，一擦上彷彿月事都順了氣血也通了，整個人都不由自主的柔情似水了起來！

去黃補白 #Marrakesh

深棕紅的八角中藥色，恰到好處的棕色調色可以去黃補氣，肌膚顯白同時兼顧好氣色。

提運提氣 #Spice It Up

水嫩光質地的枸杞中藥色，帶褐色的磚紅配上嫩到彷彿可以掐出水的妝感，氣勢中交織溫柔感。

解膩解勞 #Fresh Moroccan

Fresh Moroccan金屬中藥色，帶點光澤的淺棕紅色不僅能立即掃除黃肌的疲憊感。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App