第一次穿露肚裝超怕「胃凸」！　連俞涵：沒吃東西只喝水

▲（影／記者張妤瑄攝）



記者楊坊士／台北報導

ISSEY MIYAKE（三宅一生）旗下PLEATS PLEASE品牌推出的IKKO TANAKA 田中一光系列，是向國寶級已故平面設計師田中一光致敬，全新系列找來女星連俞涵站台，第一次穿露肚裝的她相當緊張，「我很怕胃凸，都沒有吃東西，只喝水！」

▲▼連俞涵出席三宅一生 X 田中一光品牌展覽記者會。（圖／記者張一中攝）

先前就知道三宅一生服裝的精神是「穿得時尚也要穿得舒服」，還能夠丟洗衣機，讓連俞涵非常喜歡。這次下身是一件大寬褲，鞋子也比以往穿過的高，但真的穿上時，就完全顛覆想像。「其實很帥氣，褲子很有飄逸感，能感受空氣在腳邊流動。」

▲温貞菱認為每個人看符號，都會有不同解讀。（圖／記者張一中攝）

温貞菱也是來賓之一，她稱身上的符號洋裝的圖樣很有趣，「每個人看都會有不同感受，是行走的行為藝術。」她腳上還搭配一雙亮黃色長襪，笑說是最近的趨勢，會開始嘗試鮮豔活潑的穿搭。

▲手寫不規則的線條，象徵「藝術與美的誕生」。（圖／品牌提供）

IKKO TANAKA 田中一光系列即日起在台北遠企購物中心舉辦展覽，是從2016年來，第四次合作的全球性展覽。三宅一生深受田中一光的精神啟發，雙方的「以盡量少的資源，過更豐富生活」理念相符。

▲第四次合作的服裝配件款式眾多。（圖／記者張一中攝）



第四次的合作系列，首波以「Continuous Symbol 連續記號」為主題，象徵著「美的誕生過程」。穿透性布料有著輕盈感受，就如同風一般。比起以往，少了招牌的皺褶設計，卻多了太空棉、針織布料呈現運動面貌，黑白色調的比例也大幅增加。

▲整個展覽遍佈著田中一光的符號。（圖／記者張一中攝）

展覽上也看得到符號遍佈在畫作與地面設計，將從即日起至3月10日展開。而第二波的「Circle 圓形記號 」將於3月份上市，顏色則會有繽紛多彩色調運用。

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