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敢開另一半玩笑才是真愛！研究：愛互虧的伴侶感情更甜蜜

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▲▼研究顯示愛互虧情侶感情最好。（圖／翻攝自Pinterest）

▲能和另一半練肖話、偶爾虧虧他，就是超理想的交往模式。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

有人說，最完美的愛情是，你的另一半剛好是你最好的朋友。想要擁有良好的互動，和另一半相處是很深的學問，當度過熱戀期之後，兩人的缺點便開始一一顯露，這時候你是會假裝無視，還是虧虧他當作笑話帶過呢？有研究顯示，愛互虧、懂得交流，是維繫感情的關鍵。

▲▼研究顯示愛互虧情侶感情最好。（圖／翻攝自Pinterest）

很多女生在挑選另一半時，幽默感是必須的關鍵，懂得幽默、偶爾自嘲，就不容易把不滿放在心裡，即使有任何不愉快，只要說開就能笑笑帶過，畢竟是要相處一輩子的對象，有幽默感就能把日常生活當作有趣日子過。

▲▼研究顯示愛互虧情侶感情最好。（圖／翻攝自Pinterest）

還記得上一次和另一半大笑是什麼時候嗎？如果上一次已經久遠到想不到，你就要留意了！美國堪薩斯大學（University of Kansas）就整合超過 15000 名測試者、融合 39項研究，發現原來要讓一段關係長久而甜蜜的關鍵，不是靠激情，而是靠「幽默」。

▲▼研究顯示愛互虧情侶感情最好。（圖／翻攝自Pinterest）

所謂的幽默不僅只兩人都要有幽默感，而是你們的幽默感必須彼此聯繫。例如男友本身就很幽默，身邊友人都認為他很好相處，但光是如此還不能提升你們關係的滿意度，所謂的聯繫是，當他遇到好笑事情時，全都想和你一一分享，這才是對兩人關係有助益的方式。

▲▼研究顯示愛互虧情侶感情最好。（圖／翻攝自Pinterest）

情侶間可以像朋友一般的開玩笑或是打鬧，絕對是最有力的感情催化劑，若是在另一半前總是顧前顧後，擔心另一半生氣，長久下來不是健康的關係。就好像男友愛吐槽女友變胖，又或是女友虧男友像個孩子般幼稚，偶爾開開另一半玩笑，反而會讓感情更穩定。當然開玩笑時千萬別故意踩對方地雷，拿捏不好分寸，可是會帶來反效果呢。

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關鍵字：

情侶, 戀愛, 相處
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