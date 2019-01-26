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超級準！憑直覺挑出「最討厭」顏色，秒測你內心深處的煩惱

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▲▼討厭顏色看內心深處煩惱。（圖／翻攝自Pinterest）

▲從討厭顏色反向思考出你內心的煩惱。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

你一定玩過這種心理測驗，選出你喜歡的顏色，能反映你的性格和潛在特質，這次我們以「色彩性格學」為本，憑直覺選出最討厭顏色，從你最看不順眼的顏色當中，居然能反映出你內心深處的煩惱，趕快來看看準不準確吧！

▲▼討厭顏色看內心深處煩惱。（圖／翻攝自Pinterest）

不需要思考，直接從以上9種顏色，直覺挑出你最討厭的顏色，再往下拉檢視測驗結果。

▲▼討厭顏色看內心深處煩惱。（圖／翻攝自Pinterest）

「紅色」代表著熱情、積極
如果你最近覺得紅色很礙眼，可能是對於目前的生活和工作失去了動力，也忘了當初積極進取的目標。如果你對於未來感到有些迷茫，趁著年節時刻多和家人與朋友傾訴，整理好心情，趕快回歸正軌重新再出發。

▲▼討厭顏色看內心深處煩惱。（圖／翻攝自Pinterest）

「橘色」代表著溫暖、人情
若你一眼就討厭橘色，可能最近有讓你感到受傷的話語、事情。因為你天生心思細膩，對別人的話都比較容易放大解讀，別人無心的話語，就能讓你煩惱許久，有一點玻璃心的傾向。

▲▼討厭顏色看內心深處煩惱。（圖／翻攝自Pinterest）

「黃色」代表著陽光、活力
不喜歡黃色的你，可能最近有種難說出口的壓力，在遇到困難、瓶頸的時候，你沒法找到讓你解決的辦法和出口，或是傾聽的對象，導致有口難言。
▲▼討厭顏色看內心深處煩惱。（圖／翻攝自Pinterest）

「綠色」代表著和諧、社交
如果你最討厭綠色，代表最近最讓你煩心的是人際關係。有時你會覺得身邊好像都沒有人了解你，便開始萌生一個人也很好的念頭，給人一種孤立自己的感覺。
▲▼討厭顏色看內心深處煩惱。（圖／翻攝自Pinterest）

「藍色」代表著自由、不受拘束
不愛藍色的人，代表你可能正在處於一個想要逃離現實、追求自由的狀態。目前的生活讓你有一種喘不過氣的感覺，有時候你會想要脫離目前現有的藩籬、離開那些身邊讓你惱人的人事物。
▲▼討厭顏色看內心深處煩惱。（圖／翻攝自Pinterest）

「紫色」代表著智慧、思考
就是討厭紫色的你，最近可能常常有種沒帶大腦、忘東忘西的感覺吧！你人在但卻是心不在，完全放空也不想花心思，有種想把事情擺爛的感覺。
▲▼討厭顏色看內心深處煩惱。（圖／翻攝自Pinterest）

「粉紅色」代表著浪漫
若你不愛粉紅色，你可能屬於較直來直往的個性，對於身邊那種造作的人事物完全不能忍受，要你和很大小姐個性的人當朋友，可能會要你的命。
▲▼討厭顏色看內心深處煩惱。（圖／翻攝自Pinterest）

「白色」代表著純淨、善良
討厭白色，可能身邊充斥著一堆讓你很看不順眼的「雙面人」，但身邊的人卻都不知情，處於一種眾人皆醉你獨醒的狀態，讓你心生不滿。
▲▼討厭顏色看內心深處煩惱。（圖／翻攝自Pinterest）

「黑色」代表著神秘、冒險
討厭黑色可能暗示著，你最近總是害怕做錯決定而舉棋不定。你不喜歡面對自己掌握不了的事情，很多事情因為自己想太多，導致你耗費的不少時間和精力。

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關鍵字：

色彩學, 內心煩惱, 討厭顏色, 測驗
fashion.net

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