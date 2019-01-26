日本網友狂推「笑容瑜珈」，助你7天達成女星笑顏

▲迷人笑容是提高顏值的小秘訣。（圖／翻攝自instagram@nozomisasaki_official）

記者曾怡嘉 / 台北報導

每次拍照都卡卡嗎？很多人都說，愛笑的女生運氣不會太差，拍照想要成功，笑得好看非常重要。迷人的笑容可以拉近人與人之間距離，更是提升顏值的關鍵，日前有日本網友分享，原來笑容也可以鍛鍊，而且只要7天即可見效。

▲新垣結衣的迷人笑容，讓她蟬聯多屆好感度女星冠軍。（圖／翻攝自instagram@aragakiyui_fanspage）

每次看到明星面對鏡頭總是笑得如此完美，如此迷人的笑容究竟有什麼祕訣呢？很多人總說自己不愛笑，又或是笑得不好看，其實笑容是可以鍛鍊的，想達成女星露出上排8顆牙齒的標準微笑，其實一點都不難。

▲佐佐木希的可愛笑容，讓人瞬間融化。（圖／翻攝自instagram@nozomisasaki_official）

日前就有日本網友在Twitter上分享自己實測過的「笑容瑜珈」，因為總是覺得自己拍照時笑得不美，有次剛好在網路上看到這套笑容練習，根本練習後居然真的看到成效，而她以好東西與好朋友分享的心情，把笑容瑜珈用插畫記錄下來，希望能幫助更多想要擁有完美笑容的女孩。

▲石原里美露出上排8顆牙，是最標準的女星笑容。（圖／翻攝自instagram@satomisquad）

女網友表示，之所以想要練習笑容是因為之前總是皮笑肉不笑，笑起來的樣子實在是太尷尬了，每次一笑嘴角就好像是抽筋一樣，讓她開始決心練習笑容，而鍛鍊之後的每張照片也都變得夠更美了。

▲詳細笑容瑜珈拆解步驟。（圖／翻攝自Twitter@joinunichi）

Step 1: 對著鏡子，上排的牙齒緊緊地咬住下唇

Step 2: 輕輕使力把上唇肌肉向上拉，直到能夠看到自己的牙齦

Step 3: 用力把嘴角肌肉往上提，直到感覺到自己雙頰開始有微微顫動的感覺

Step 4: 用點力量撐大雙眼並維持2分鐘

只要每天抽出15分鐘練習，基本上只要7天就能有成效，想要擁有迷人笑容的你，請務必要試一試。

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