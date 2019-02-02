精選6支「強運紅」唇膏　讓妳新年桃花、財運滿出來

▲美麗紅唇是妳百搭的時髦配件。（圖／翻攝自instagram@emisuzuki_official）

記者曾怡嘉 / 台北報導

紅色是香奈兒女士的人生色彩，而她的第一支唇膏也是深邃正紅色，她將紅當作她的標記，也是勇敢和熱誠的象徵。身為女人，擁有一支紅色唇膏是必要的，她能讓你一抹充滿氣場，更是新年不可或缺的開運單品。



CHANEL 超炫耀的極致絲絨唇膏，#112理想，售價1,250元

紅色霧面質地的唇彩，能使臉部膚色更顯白，此款唇膏塗起來是輕透霧感，飽和發色卻不乾，一般女生都很好駕馭。

Giorgio Armani 奢華訂製柔霧唇膏，#403，售價1,250元。

志玲姊姊最愛的紅色，以Armani先生擅長光影折射的科技搭配獨家的乳霜質地，打造一款舒適卻柔焦的霧面美唇。

Estee Lauder 絕對慾望奢華潤唇膏，#發財紅限定版，售價1,200元。

超顯色、極保濕，以極大化色彩投射與飽滿度，並添加立體光感配方，勾勒出飽滿、弧度優美的立體唇型。

Bobbi Brown 迷戀輕吻唇露，#Big Apple，售價950元。

液態唇露質地，喜歡紅唇的女孩則一定要嘗試具透明感的蘋果色，立即熱情洋溢有活力。

L'Oreal Paris X Isabel Marant 限量聯名訂製唇膏，#02，售價470元。

質地輕薄的乾燥玫瑰色，輕鬆一抹滑順延展，不論是單搭、多色疊擦，做暈染變化都輕鬆上手。

香緹卡 花妍星爍唇彩，#碧璽，售價1,850元。

冰霜紅色，添加閃耀金屬光澤，輕輕畫過雙唇，打造出飽滿耀眼的璀璨色彩和精緻唇形。

▲依照膚色挑選出你的命定紅色唇膏。（圖／翻攝自instagram@emisuzuki_official）

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