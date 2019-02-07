IG必備6大超夯攝影APP　讓你用iPhone就能拍出絕美大片

▲想要讓照片變絕美！快用用看這6大修圖APP！（圖／翻攝Facebook、itunes.apple.com）

編輯／Jack

羨慕別人IG、臉書總是能拍出如時尚雜誌般大片嗎？除了拍照基本功很重要外，「修圖」也是不可少的一步，光線不足、缺少故事感都沒關係，靠著事後修圖就能通通搞定，在此推薦6大超夯APP，讓你用iPhone就能拍出絕美大片！

1.Afterlight

▲Afterlight有許多風格濾鏡，修圖超多選擇！（圖／翻攝自Afterlight Facebook）

從APP的圖示就能感覺出「Afterlight」的絢麗多彩，一選好照片後，就能點開下方搶眼的「彩色光環」，裡面有超過30種風格濾鏡任你換，基本的曝光、對比當然都沒少，特別的是，它有許多底片的曝光效果，能讓照片更添風味。另還有拍立得、正方形等相框尺寸，讓你的照片品質提升好幾個檔次！

2.Enlight

▲Enlight的能將照片「融合」！（圖／翻攝自itunes.apple.com）

若想在照片上添加藝術風格，Enlight會是你的最佳幫手！最大特色，莫過於能將兩張照片「融合」，成為獨一無二的藝術照，從示範照就能看到，這個看似要從專業修圖程式才做得到的效果，使用Enlight就能簡單達成，但這強大功能可要先付120元才能享用！

3.VSCO

▲超文青VSCO，擁有不少死忠粉絲！（圖／翻攝自itunes.apple.com）

充滿濃濃優雅、復古風格的VSCO，被手許多文青族群熱愛，多款柔美又有點褪色感的濾鏡，一套上立刻讓風景照好有FU，熱門程度從IG上的Hashtag次數能可見一斑。另外還有自己的社群平台，可以觀摩其他使用者怎麼修出美照！

4.Snapseed

▲在官網上的示範，Snapseed還能將照片分開套濾鏡？（圖／翻攝自itunes.apple.com）

是許多人手機中必備的「Snapseed」，基本的編輯相片功能它都有，還有相框、文字、筆刷功能，更厲害的是，能選擇性的修復及移除照片中的「不速之客」，超好上手的使用方法，被外媒譽為「修圖APP的入門」！

5.PRISMA

▲好多種藝術風格濾鏡，一試成主顧！（圖／翻攝自PRISMA Facebook）

若真的想嘗試在照片上玩藝術，可以先試試看免費的PRISMA，超過40種的風格濾鏡，讓你「一鍵」就能將照片變成藝術畫作，漫畫風、復古風、素描感應有盡有，還能選擇一半有濾鏡、一半原始照片呈現前後對比，被選為2016年度十大最佳APP！

6.MaxCurve

▲想要修出專業攝影師等級照片，就靠這款啦！（圖／翻攝自itunes.apple.com）

別以為手機就無法修出大師級照片，這款專給攝影師用的MaxCurve，能夠調整藍綠紅色調、伽瑪色彩等多種細部曲線、增添質地、色層等，圖片還能傳到電腦的Photoshop繼續編輯，同樣也是2016年度十大最佳APP，只不過要120元才能玩，想當大師總得先付出囉～

▼最後來看看MaxCurve怎麼修圖？