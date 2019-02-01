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法式櫻花樹林、紅吱吱燈籠隧道　信義區新春打卡3景點超喜氣

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▲信義區春節打卡點。（圖／BELLAVITA、新光三越提供）

▲信義區春節打卡點各有特色，BELLAVITA出現紅色櫻花林。（圖／各百貨提供）

記者蔡惠如／台北報導

再過幾天即將迎來農曆春節，許多民眾也約好走春景點，台北市百貨最密集的信義區，也規劃許多應景的裝飾熱點，貴婦百貨「BELLAVITA」中庭出現紅色櫻花林，搭配白色法式的意象小屋，既浪漫又喜氣，而新光三越信義新天地則用紅色燈籠做成隧道，走在其中灑滿紅光，讓一整年都福氣滿滿。

BELLAVITA法式櫻花林
貴婦百貨BELLAVITA中庭有大片採光天井，在12天的寶麗迎春賀新年活動中，以火紅的中庭廣場佈置最吸睛，今年跳脫以往傳統，以中西元素融會復古時尚抽象感，顯眼的紅色櫻花，呈現出交織喜氣豐盛的吉祥櫻花林，充滿中國年節的熱鬧氛圍，加上充滿法式的全白小屋，搭配明亮天光，帶出時髦的年節氛圍。

▲信義區春節打卡點。（圖／BELLAVITA、新光三越提供）

▲信義區春節打卡點。（圖／BELLAVITA、新光三越提供）

▲信義區春節打卡點。（圖／BELLAVITA、新光三越提供）

▲結合紅色元素，並以白色基底相襯，讓新年氣息充滿優雅。

新光三越信義新天地紅燈籠隧道
位在信義區中心點的新光三越，也應景的在香提大道兩旁掛上數百公尺的喜氣燈籠，搭配與原民藝術家不舞阿古亞合作，以鄒語山豬「FUZU」（諧音似福祿）製作的創作圖騰，在A9與A11中間空橋，還有以燈籠搭起3面的紅色隧道，走進就像走入滿滿福氣裡。

▲信義區春節打卡點。（圖／BELLAVITA、新光三越提供）

▲信義區春節打卡點。（圖／BELLAVITA、新光三越提供）

▲紅色燈籠以3面做成隧道，看起來熱鬧又貴氣。

台北101圓滿豬隨手作公益
地標台北101購物中心也針對豬年推出應景佈置，在4廣場上最大且在浪漫花牆前的「圓滿豬」，更是整體館內的重頭戲，除了能美美打卡、定時有型男攝影師幫拍照之外，其圓滿豬本身就設計成一個巨大撲滿，讓民眾能捐零錢做公益，撲滿內所有金額將捐給「均一文教基金會」，建置教育平台讓學生快樂學習。

▲台北101推型男攝影師服務。（圖／台北101提供）

▲台北101推型男攝影師服務。（圖／台北101提供）

▲台北101購物中心4樓圓滿豬能打卡兼具做公益。

關鍵字：

BELLAVITA, 新光三越, 信義新天地, 台北101, 101, 101購物中心, 景點, 打卡, 春節, 新春, 農曆年, 佈置
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