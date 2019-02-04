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太有哏！媚比琳推出「麻將系列」　翻牌看見一條條「口紅」

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▲▼ maybelline春節麻將彩妝系列。（圖／翻攝自小紅書）

▲春節只出紅色限定還不夠看，推出一整套麻將組合才夠狂。（圖／翻攝自小紅書）

記者曾怡嘉 / 台北報導

過年小賭怡情，但是彩妝和麻將怎麼會扯上邊呢？原來大陸媚比琳推出了一組麻將彩妝組，裡面除了一套新年限定的彩妝組外，還一副完整的麻將，麻將背面特別訂製了象徵媚比琳的M字，而正面的圖案更是一支支口紅，真的有夠狂！

▲▼ maybelline春節麻將彩妝系列。（圖／翻攝自小紅書）

▲不得不佩服大陸媚比琳的創意，成功製造話題。（圖／翻攝小紅書@Fiki木有醬）

隨著春節到來，各品牌無不推出喜氣洋洋的紅色系列，又或是將經典商品換成紅色限定包裝，展現濃濃的年味。而最近大陸微博和小紅書上更出現了一組媚比琳春節限定的「烈焰當紅惹火出色麻將彩妝組」，紅色彩妝搭配著一組時髦麻將，據說要買到還得要靠運氣！

▲▼ maybelline春節麻將彩妝系列。（圖／翻攝自小紅書）

▲麻將的設計也大有巧思，時髦感兼具。（圖／翻攝自小紅書@Cececce_）

打開禮盒，外型是一個紅色皮箱，裡面有著黑色的麻將牌，麻將設計更是被置入徹底，背面是品牌M字，正面圖案則是口紅，真是挺可愛的。除了麻將外，正中央有著一整套彩妝，包含一款氣墊、眼影盤、睫毛膏，還有五支唇膏，唇膏名也取的很應景，分別為為#01煙火紅、#02鞭炮紅、#03春聯紅、#04岩漿紅、#05紅中色。

▲▼ maybelline春節麻將彩妝系列。（圖／翻攝自小紅書）

▲外盒的小豬圖案呼應豬年，連骰子上都有M字LOGO。（圖／翻攝自小紅書@Fiki木有醬）

▲▼ maybelline春節麻將彩妝系列。（圖／翻攝自小紅書）

▲麻將上面的口紅圖案好可愛。（圖／翻攝自小紅書@Mori森）

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關鍵字：

maybelline, 麻將, 彩妝, 紅色
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