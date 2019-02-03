《花不棄》林依晨10招消水腫秘訣！蔬菜只吃梗、絕不用毛巾擦臉

晨神林依晨睽違五年，再度演出古裝劇《小女花不棄》你追了嗎？詼諧搞笑的劇情，林依晨甚至不惜犧升女神形象，在劇中搞笑演技大爆發，甚至短短播出六天便破百萬流量，大贏去年的古裝劇之王《延禧攻略》呢！

而除了劇情好看之外，最吸引姊的，當然還是林依晨的整個人的狀態，今年36歲的她，跟小7歲的張彬彬搭檔完全無違和，林依晨的外表就跟剛出道時一般，一點都沒變，但整個人變的更纖細，臉也不如以前圓圓肉肉的，而是變成了小巧的巴掌臉。

可林依晨臉雖變小了，但臉卻完全沒凹，還是一樣充滿滿滿的膠原蛋白，女人最顯嫩的蘋果肌，在林依晨的臉上依舊屹立不搖，這到底是怎麼做到的？讓我們一起來揭秘～

吃蔬菜只吃梗



熟悉林依晨的人都知道，她對於飲食非常的講究，而為了要維持身材的纖細，除了晚上不吃澱粉之外，她對於吃菜都有一套吃法，像是她蔬菜盡量只吃甜菜、甘藷和紅蘿蔔...等溫性根莖類的蔬菜，另外像是一般的蔬菜葉類，林依晨通常都只吃菜梗，不吃蔬菜葉類，因為葉子是偏寒類，但晚上吃容易讓身體循環變慢，若妳是寒性體質的，可要學學林依晨的吃法啦。

簡單飲食讓體內做環保



出了名養身的林依晨也跟大家說，除了外在的保養外，吃什麼食物也很重要，她說什麼東西都吃，但是不要過量，不要說山藥對身體好就一直猛吃，重點是要吃食物的原形，任何加工食物都會給身體造成不必要的負擔，請切記，這樣也會變瘦喔！

要在對的時間吃對的食物



依晨會在對的時間吃對的食物，她也會熟記各種食物的卡路里和營養價值表，再分配甚麼時候吃甚麼。例如沙律雖然看上去很健康，但其實屬性偏寒，不適宜在早上空肚或傍晚腸胃準備休息時吃，避免身體處於寒底的狀態，中下午或身體偏暖的時間她會選擇吃蔬果類。

不吃加工食品



「我小時候真的吃很多加工食品，但長大之後就明白，簡單的食物才是身體最需要的，現在的飲食方針，就是吃看得到原型的食物，當它變得很複雜之後，像是食物的標示裡，如果有一些奇怪的組合方程式，就是外婆都看不懂的那種，我就不太敢碰了。」

肌膚不要過度清潔



為什麼林依晨瘦了臉卻不凹？保養就是關鍵，像是林依晨就很注重洗臉，她分享肌膚不要過度清潔，洗面乳泡沫在臉上停留15到20秒後就會沖掉，而洗臉水溫度為與室內溫度相同的水溫。洗完臉後絕不用毛巾擦臉，怕拉扯臉部肌膚，用面紙按乾，而擦乾肌膚的手勢為垂直輕壓，注意不要橫向，以免拉扯讓肌膚鬆弛。

每天必做臉部淋巴按摩



而除了清潔肌膚的龜毛細節之外，林依晨當然對擦保養品時同樣吹毛求疵，像是她說擦保養品時，一定會以化圓圈的方式塗抹，能加速保養品吸收，同時按摩肌膚，另外也會趁在擦乳霜時，幫臉做淋巴按摩，由下往上，由內往外拉提，就能有助臉部消除水腫喔。

定時紓解壓力



女明星因長期維持身材，所以有時後難免會覺得心情不好，所以林依晨分享，一定要紓解壓力，像是她就是會沒事多曬曬太陽，增加運動的長度和時數，或是去溜狗，想辦法發洩鬱悶的心情，轉換成正面的能量，這樣對於之後要繼續努力控制身材，才會有動力喔！

養成健康作息



林依晨盡量不熬夜，每天約早上7點半起床，吃完早餐後幫忙做做家事，盡量早睡早起，這才是養出易瘦體質的重點。

香氛療癒美好心情



女人想要維持良好的狀態，就是要讓自己心情好！林依晨就笑著說可能自己屬狗的關係，對於嗅覺非常的敏感，所以很注重香氛，因此就會買很多香氛蠟燭、泡澡的精油還有香水，並說女人不香就像是一朵花失去了香味，要枯萎了，連家裡都要時不時的噴經由噴霧～而自己最喜歡的香調就是玫瑰香、草本和森林的香味，都能讓心情很好。

練瑜珈



「我還蠻持之以恆從瑜伽中的伸展動作鍛鍊背部線條，好處是練到背又不會虎背熊腰，能讓肌肉更修長、延展。」

文／柯夢波丹 圖／微博

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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