台灣代表受封「肌情小鮮肉」！2019國際先生選手超養眼

▲伊林男模張哲偉將代表台灣出賽「國際先生」。（圖／伊林娛樂提供）

文／班尼

每一年的國際先生（Mister International）比賽，集結各國性感與帥氣兼具的男人，在台上秀身材、穿上傳統文化服飾，令人目不轉睛！第13屆賽事將於2月24日於菲律賓馬尼拉舉辦，現在就快速帶你來看看參賽者素質，台灣代表是一位有著陽光笑容、六塊肌的「肌情小鮮肉」，超養眼！

▲超養眼身材真的不適合穿衣服（誤）～（圖／翻攝自張哲偉臉書）



從2018年9月就確定代表台灣角逐比賽的是27歲Kevin張哲偉，大學就讀生物醫療工程相關，畢業後想嘗試各種工作，於是自我推薦到伊林娛樂當模特兒。拍攝過許多廣告、參與綜藝節目《麻辣天后傳》及戲劇，逐漸打開知名度。

有著活潑外向個性的他，每天都會往健身房報到，也熱愛各種戶外運動如登山攀岩，練出一身養眼身材。他是這比賽睽違10年後，再次有台灣人參賽，因此他努力增加肌肉，誓言盡力完成每項挑戰，他表示：「最重要的是，我希望能藉此賽事及國際先生的理念，傳遞更多的正面影響力。」

▲香港代表穿衣、秀身材都有滿滿男性賀爾蒙。（圖／翻攝自waikin_fitness IG）



▲南韓代表是消防員來著！（圖／翻攝自d_p0.bright IG）

香港代表是模特兒與私人教練偉建，同樣是位熱愛戶外的鮮肉猛男；南韓是27歲的황대웅 (Hwang Dae Woong），有著如同偶像明星般的外型，擔任消防員的他，秉持著這職業是「世界上最高貴尊嚴的事」，爆棚正能量令人很難不沈船。

▲日本代表有著黝黑健康膚色、捷克代表有超深邃迷人電眼。（圖／翻攝自tsuyoshi_takimura、jirkakmonicek IG）

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▼墨西哥代表外型很完美。

在 Instagram 查看這則貼文 Piero Renero（@piero.renero）分享的貼文 於 PDT 2018 年 11月 月 1 日 上午 9:32 張貼

▼澳洲代表有湛藍色眼珠、留長髮。

在 Instagram 查看這則貼文 Harrison Hans Luna（@harrisonluna）分享的貼文 於 PDT 2018 年 8月 月 7 日 下午 2:50 張貼

▼印度代表渾身都是性感因子。