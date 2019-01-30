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《延禧》高貴妃拎「法國麵包」跑趴！闖夜店曬閨蜜情

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▲友誼萬歲！FENDI 找《延禧攻略》高貴妃譚卓　拍全新時尚形象片。（影／品牌提供）

編輯／Ping　圖／品牌提供

說到最懂女人心，FENDI肯定榜上有名！這次以「＃BaguetteFriendsForever」為主題，推出全新系列微電影，首波主打－「上海篇」找來《延禧攻略》高貴妃譚卓、喬欣，以及知名網紅 Yu Wei 與路遙拍攝，在鏡頭前大秀閨蜜情。

▲FENDI。（圖／品牌提供）

▲「上海篇」找來《延禧攻略》譚卓、喬欣，以及知名網紅 Yu Wei 與路遙拍攝。（圖／品牌提供）

「＃BaguetteFriendsForever」結合FENDI經典、以法國麵包為名的Baguette包，宣揚友誼萬歲的精神。全新系列微電影一共有三集，分別在上海、香港與紐約拍攝，講述三段關於友情的故事。

▲FENDI。（圖／品牌提供）

▲「＃BaguetteFriendsForever」宣揚友誼萬歲的精神。（圖／品牌提供）

此次找來兩位演員與兩位在網路上富有名氣的時尚達人，演員分別是《延禧攻略》中飾演高貴妃一角的譚卓，以及《琅琊榜》中演出宇文念一角的喬欣，另外兩位網紅則是被稱為星期二小姐的新銳時尚達人路遙，與活躍於巴黎和上海兩地的Yu Wei。

四人皆以不同的美在不同的領域上發光，但相同的是，她們在拍攝過程中都超想把Baguette帶回家，簡直愛不釋手。

▲FENDI。（圖／品牌提供）

▲四人在拍攝的過程中都表示超想把Baguette帶回家。（圖／品牌提供）

首波主打以「The Baguette is back」為主軸，在充滿魅力的上海，譚卓、喬欣、 Yu Wei 與路遙在精品店內興奮的擁抱FENDI、提著Baguette大擺時尚POSE。

▲FENDI。（圖／品牌提供）

▲FENDI。（圖／品牌提供）

▲高貴妃背Baguette 包款貴氣逼人！（圖／品牌提供）

四人在上海的夜裡狂歡、唱歌，背上復古風情的 Baguette 包款，搭配 FENDI SS19 女裝系列新款服飾，散發出獨特又迷人的氣息。

▲FENDI。（圖／品牌提供）

▲FENDI。（圖／品牌提供）

▲四人在上海的夜裡狂歡。（圖／品牌提供）

FENDI Baguette 售價為（依序）NT$100,000、NT$222,000、NT$77,000、NT$100,000、NT$84,900。

▲FENDI。（圖／品牌提供）

▲FENDI。（圖／品牌提供）

▲FENDI。（圖／品牌提供）

▲FENDI。（圖／品牌提供）

▲FENDI。（圖／品牌提供）

▲FENDI Baguette 。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

FENDI, Baguette, 包款, 時尚, 形象影片, 微電影, 上海, 延禧攻略, 譚卓
fashion.net

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