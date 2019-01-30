【奧斯塔羅】等待也不一定有結果，這段戀情下一步該怎麼做？

愛情中的執著，大概是奧斯老師最難勸離的狀況，但一再的執著，真的就會有機會嗎？今天就和奧斯一起來看看，繼續為這對象付出還有機會嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞



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選擇到這組牌的朋友，奧斯提醒你可要好好堅持啊！因為這樣的牌組多半代表平等與互相，所以不難發現努力的過程當中還是有回報的，但奧斯還是得提醒你，一分耕耘一分收獲，關係不可能無緣無故就進展神速，或是這對象無緣無故就對你有莫大好感，所以話歸從頭，面對目前這對象，你的努力與付出還是有挺高的機會獲得回報，只是過程當中，你要如何表現與努力，會是你必須要花上點心思的地方。

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選擇到這牌組的朋友，奧斯真要建議你可以將情感與想法都慢慢地放下了，因為這牌組代表的是盲目跟隨與不服氣，所以狀況其實挺不明朗的，或許到最後一切還是沒有進展，付出也都付諸流水，因此若真是非要不可的對象，或是你也覺得狀況不對了，那奧斯建議你可以選擇放下囉！

而若是在剛開始，尚未經歷上述狀況的朋友，奧斯也會建議你多做點心理準備會比較好一些，面對情感的付出與努力，有時好好享受這努力的過程，也是件不錯的事。

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選擇到這牌組的朋友，奧斯建議你若是遲遲未得到回應或老感覺力不從心，那不如就放棄囉！因為這牌組代表的是拒絕溝通與隔絕，點出的是對方已經關起內心溝通的管道，而你即使再堅持下去，碰的一鼻子灰也是預期中的事，所以若你有暗戀中的朋友，建議你可以好好的放下。

而若是有另一半目前正在嘗試溝通，想增進情感或改善問題的朋友，也點出了目前不是個適合的時機，倒不如就讓彼此就在先冷靜一下。

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選擇到這組牌的朋友，面對這段情感若迷惘或是疑惑時，奧斯建議你要堅定信心！因為這牌組代表著努力與收穫，你的付出與堅持最後還是能夠獲得回報，或許目前的狀況只是過渡期而已，繼續堅持還是有希望，所以再堅持一下，再努力一下吧！只是事情總是一體兩面，在這還是要提醒你，雖然回報的確存在，但這樣的牌組還是有著回報不如預期的含意，所以繼續堅持的過程當中，可別抱著能夠獲得百分百回報的期待，以免最後的收穫不如自己預期。

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