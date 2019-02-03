fb ig video ETtoday search mobile

換掉菜市場名！超好聽的10大「女孩英文名」Emma、Clara最文藝

> >

編輯 ／Ann 圖／翻攝自unsplash、IG@arianagrande

還在用幼稚園老師取的英文名字？每次自我介紹就撞名？其實英文名字能代表一個人的性格、寓意，到底有哪些獨特的名字是我們從未發現的呢？現在就來公開隱藏版好聽英文名，看完可以考慮改名了！

1. ALLISON

ALLISON來自蓋爾語，擁有真實的含義，且直接的聯想到美麗、純潔、無暇的女子。

▲英文名。（圖／翻攝自unsplash、IG）

2.Ariana

提到英文名怎麼能漏掉Ariana，這位紅遍全球的小歌后，不僅外型美麗，還拿下不少音樂大獎，所以掀起大家的改名熱潮，不管是讀起來或是看起來都給人活潑美麗的感受。

▲英文名。（圖／翻攝自unsplash、IG）

3. Bonnie

Bonnie這一名字在20世紀中葉十分受歡迎，擁有天真美麗的意思，第一印象就給人留著紅色頭髮的鄉村女孩的可愛感受。

4. Clara

Clara具有光明的含義，在1890年也曾經獲得最受歡迎女嬰姓名第九名，就連流行復古的現在，它的熱潮捲土重來，在2017年重新進入百大排行榜，也看得出近年來不少人都喜愛這個名字。

▲英文名。（圖／翻攝自unsplash、IG）

5. CORA

CORA源自希臘，通指未婚的女子。其實CORA是個歷史悠久的的名字，以往有著思想純潔的含義，現在指的是聰明友善。並且在2017年排行榜，成功拿下83名。

6.Emma

Emma被視作有教養的、文靜的，所以想要自己看起來有氣質一些，這個名字是不錯的選擇，同樣在19世紀美國流行起來的Emma，近期再度回歸，簡單且容易記。

7.GLORIA

GLORIA具有光輝、明亮的意思。第一印象就是美麗有氣質的金髮女孩，這個寓意應該是許多人的理想，同時在國外也象徵文靜且受寵的大小姐，取這個名字絕對沒錯啊！

▲英文名。（圖／翻攝自unsplash、IG）

8.Myrtle

Myrtle 曾經在美國紅極一時， 甚至在1900 年到 1912 年之間，都名列排行榜前50名。象徵著繁榮和祝福的寓意，不妨考慮一下這個好運的名字。

9.Violet

Violet有紫羅蘭色的意思，一直超受歡迎，從未跌出排行榜百名，也擁有優雅、氣質的內涵，連班艾佛列克的女兒都選擇叫此名，就可見火熱程度了。

10.Zelda

Zelda 擁有「堅強的女人」的含義，同時美國知名作家 Zelda Fitzgerald 也取此名，不同於以上溫柔氣質，想要中性風格的妳，不妨選擇這個名字。

▲英文名。（圖／翻攝自unsplash、IG）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

英文名, 受歡迎, 女孩, 氣質, 取名, 名字
fashion.net

熱門文章

HOT・Stuff／過年穿上「發發發」　打麻將贏錢到手軟

YSL告白唇膏穿上邱比特新衣　情人節限量禮盒開賣！

情人節就穿adidas Originals放閃～　鞋上有「小愛心」萌翻天

BABY-G 25周年錶超「經典」！　跟第一款只有這裡不同

新年買紅的才喜氣！熟女最愛LV印花包、Chanel口蓋包好吸睛

名媛廖曉喬挑《慾望城市》美鞋　楊丞琳秒按讚

徐康俊來台同框昆凌　露酒窩微笑誠實說⋯

高訂周／老佛爺喊累　CHANEL大秀謝幕「偷懶」未現身

試・開箱／GA小黑管霧唇　天鵝絨質地超優雅

志玲姐姐薄紗矇臉　大呼：單身不是罪吧！

ET Fashion

推薦閱讀

微風策略長廖曉喬閃婚秀大鑽戒！帥老公和「醫界王陽明」是好友

微風千金廖曉喬嫁月薪5萬陽光男　孫芸芸開心喊「董太太」

2019年「五大生肖犯太歲」　開運法則全公開！

現在知道還不遲！新年養成「7個」好習慣　變成更好的自己 小白鞋超髒別丟掉！簡單5步驟「懶人清洗法」秒變全新 台北5間必打卡人氣「千層蛋糕」！忘憂草莓、檸檬蜜香口感超豐富 快點笑一個！研究：女孩愛生氣胸部會變小、老得快 錢包選對顏色能旺財！用錯快換掉　擺脫月光 換掉菜市場名！超好聽的10大「女孩英文名」Emma、Clara最文藝 懶得找朋友、總是自己看電影？5點證明妳愛上了「獨處的時光」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面