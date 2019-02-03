換掉菜市場名！超好聽的10大「女孩英文名」Emma、Clara最文藝

編輯 ／Ann 圖／翻攝自unsplash、IG@arianagrande

還在用幼稚園老師取的英文名字？每次自我介紹就撞名？其實英文名字能代表一個人的性格、寓意，到底有哪些獨特的名字是我們從未發現的呢？現在就來公開隱藏版好聽英文名，看完可以考慮改名了！

1. ALLISON

ALLISON來自蓋爾語，擁有真實的含義，且直接的聯想到美麗、純潔、無暇的女子。

2.Ariana

提到英文名怎麼能漏掉Ariana，這位紅遍全球的小歌后，不僅外型美麗，還拿下不少音樂大獎，所以掀起大家的改名熱潮，不管是讀起來或是看起來都給人活潑美麗的感受。

3. Bonnie

Bonnie這一名字在20世紀中葉十分受歡迎，擁有天真美麗的意思，第一印象就給人留著紅色頭髮的鄉村女孩的可愛感受。

4. Clara

Clara具有光明的含義，在1890年也曾經獲得最受歡迎女嬰姓名第九名，就連流行復古的現在，它的熱潮捲土重來，在2017年重新進入百大排行榜，也看得出近年來不少人都喜愛這個名字。

5. CORA

CORA源自希臘，通指未婚的女子。其實CORA是個歷史悠久的的名字，以往有著思想純潔的含義，現在指的是聰明友善。並且在2017年排行榜，成功拿下83名。

6.Emma

Emma被視作有教養的、文靜的，所以想要自己看起來有氣質一些，這個名字是不錯的選擇，同樣在19世紀美國流行起來的Emma，近期再度回歸，簡單且容易記。

7.GLORIA

GLORIA具有光輝、明亮的意思。第一印象就是美麗有氣質的金髮女孩，這個寓意應該是許多人的理想，同時在國外也象徵文靜且受寵的大小姐，取這個名字絕對沒錯啊！

8.Myrtle

Myrtle 曾經在美國紅極一時， 甚至在1900 年到 1912 年之間，都名列排行榜前50名。象徵著繁榮和祝福的寓意，不妨考慮一下這個好運的名字。

9.Violet

Violet有紫羅蘭色的意思，一直超受歡迎，從未跌出排行榜百名，也擁有優雅、氣質的內涵，連班艾佛列克的女兒都選擇叫此名，就可見火熱程度了。

10.Zelda

Zelda 擁有「堅強的女人」的含義，同時美國知名作家 Zelda Fitzgerald 也取此名，不同於以上溫柔氣質，想要中性風格的妳，不妨選擇這個名字。

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