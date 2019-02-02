硬買的、無用的小贈品　過年大掃除5樣東西直接丟垃圾箱

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新的一年，面對成堆的雜物，你還不想動手整理嗎？不管是捨不得還是想偷懶，有時後整理不僅可以釋放出更多的空間，還能讓自己的心境轉變、降低壓力。以下這五種物品，請提起勇氣將它丟進垃圾箱～

＃沒有用途的禮物

雖然說，禮物代表一個人的心意，但在送與收的過程中心意其實已經傳達到了，如果對方送的東西已經在家裡擺到長灰塵，甚至是過期，那就別再留啦！因為當下如果沒有打開來用，那就表示其實你真的不喜歡，未來也不太可能會用到。

＃硬買的物品

不管是錢不夠，還是原本想買的東西已經銷售一空，你只好買第二喜歡的物品，甚至是抱著「沒蝦，魚也好」的心態，這樣硬買下來，有時候只會越用越不開心，那項物品就會在心裡被你打上一個叉叉，往後用到的機會肯定也屈指可數。

＃壞掉的東西

從小我們就被教導要節儉，所以長大後，我們有時候都會習慣將壞掉的物品留著，想著有天可以修好它。像是壞掉的充電線，因為某個角度還能用，所以你每天都要花幾十分鐘喬角度，但這樣其實更浪費時間，而且過程中如果角度跑掉了，明天如果0％出門肯定會讓你更想哭。

＃無形的雜物

說到浪費時間，其實手機、電腦裡的雜物也要記得隨手輕一輕，不管是垃圾訊息，還是太多重複性的照片，最好記得要簡化、刪掉重複的，這樣以後當你需要找資料時，就不用花太多時間，也可以獲得更多空間，放更多重要的資訊。

＃煩人的小贈品

日常中，我們滿容易收到一些贈品，不管是在餐廳填寫意見表時收到的筆，還是貼紙、傳單等，這些看似體機小，但其實無形中也佔去了很多空間。而且其中大概只有筆最常用，但一整把的筆應該只有那幾枝在輪著用吧！另外，沒有用的筆放久了很容易乾掉，所以先淘汰家裡已經不能用的，下次也可以選擇不拿，這樣才能減少堆積。

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