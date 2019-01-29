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MOSCHINO馬戲團勾出王麗雅瘋狂魂　浮誇無極限

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▲MOSCHINO發表馬戲團主題早春裝，王麗雅示範盡顯好心情。（影／陳雅韻攝）

 記者陳雅韻／台北報導

歡迎來到MOSCHINO馬戲團！MOSCHINO今於華山文創園區搭起時尚馬戲團空間，發表2019年早春服裝，名模王麗雅畫上小丑妝，展示品牌創意總監Jeremy Scott設計的2套馬戲團主題新裝，配上現場表演雜耍與踩高蹺的小丑，王麗雅直呼：「我瘋狂的靈魂被召喚出來了！｣

▲▼ MOSCHINO王麗雅 。（圖／公關照）

▲王麗雅被MOSCHINO馬戲團主題的早春裝勾出瘋狂靈魂。（圖／品牌提供，以下同）

愛上瑜珈且致力推廣的王麗雅，近來追求心靈平靜，連精品品牌公關報她打折訊息，都心如止水；但這回MOSCHINO早春新品夠浮誇，又勾起她在伸展台上表演的瘋狂因子，駕馭起來不費吹灰之力，她自招唯一罩門是「扮恬靜少淑女｣。

▲▼ MOSCHINO王麗雅 。（圖／公關照）

▲▼ MOSCHINO王麗雅 。（圖／公關照）

▲王麗雅穿MOSCHINO早春裝喊過癮。

搞怪功力一流的MOSCHINO創意總監Jeremy Scott，將馬戲團的歡樂元素與色彩運用在早春新裝上，王麗雅一連示範繽紛多彩的亮片迷你裙、連身褲，配上毛海披肩，戲劇張力十足；而配件系列主打招牌小熊圖案包款，穿上表演服的小熊坐在馬戲團帳篷造型的包包上，超級吸睛。

▲▼ MOSCHINO王麗雅 。（圖／公關照）

▲▼ MOSCHINO王麗雅 。（圖／公關照）

▲▼ MOSCHINO王麗雅 。（圖／公關照）

▲換上表演服的小熊包很萌，粉紅後背包（後）3萬8800元，帳篷造型小熊包4萬9800元。

關鍵字：

MOSCHINO, 王麗雅, Bluebelltw
fashion.net

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