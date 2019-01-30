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《金秘書》朴敏英2／15來台！放閃秀TIFFANY新鑽戒

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▲▼ Tiffany 。（圖／品牌提供）

▲朴敏英受Tiffany之邀將於2月中訪台。(圖／Namoo Actors Company)

記者陳雅韻／台北報導

因韓劇《金秘書為何那樣》人氣飆漲的32歲韓國女星朴敏英，1月20日才來台舉行首場海外粉絲見面會「My Day」，相隔不到一個月，又受珠寶品牌Tiffany & Co.之邀，將出席2月15日於Tiffany台北101旗艦店舉辦的「Tiffany True訂情鑽戒新品發表會」，分享她的珠寶經。

▲▼ Tiffany 。（圖／品牌提供）

▲朴敏英在《金秘書為何那樣》戴Tiffany T Smile項鍊入鏡。（圖／翻攝rachel_mypark IG）

去年朴敏英以《金秘書為何那樣》中高顏值、能力佳的金秘書形象深植人心，為詮釋幹練又不失俏麗的秘書一角，她大多穿絲質襯衫入戲，搭配Tiffany暢銷的T Smile項鍊，完美示範OL的時尚look。

▲▼ Tiffany 。（圖／品牌提供）

▲Tiffany T Smile鑲鑽項鍊，單條133,000元。（圖／品牌提供）

朴敏英甜美又堅毅的形象，被Tiffany相中，力邀她2月再次來台宣傳全新Tiffany True定情鑽戒，新品特色是鑲台側邊正是標誌性的T字，烘托中央美鑽，流露個性摩登味道。

▲▼ Tiffany 。（圖／品牌提供）

▲Tiffany True定情鑽戒。（圖／翻攝Tiffany IG）

關鍵字：

Tiffany, Tiffany & Co., 朴敏英, 金秘書
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