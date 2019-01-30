蔡依林《腦公》造型致敬經典港片　百萬網友敲碗的「龍蝦耳飾」來頭不簡單

編輯／Ann 圖／品牌提供、翻攝自蔡依林IG

天后蔡依林出輯總是令人驚艷，繼第一波主打《怪美的》熱潮持續延燒，第二波主打《腦公》MV剛上架，就飆破百萬觀看，MV中Jolin龍蝦裝、龍蝦耳飾的超狂怪美造型討論度爆表，你一定要膜拜！

蔡依林《腦公》MV為了向女星葉德嫻致敬，營造80年代港片風，特別找來大陸人氣男演員鄭愷、香港喜劇一姐吳君如出鏡，果然不同凡響，不但重現電影《與龍共舞》中的經典場景，MV中也大玩復古造型，引發網友粉絲熱烈討論。Jolin梳起復古的半屏山髮型，穿著開高叉性感黑長裙，變身龍蝦公主，還自豪的在IG上Po出龍蝦耳飾的照片，吸引大批粉絲圍觀，紛紛敲碗想買。

原來這龍蝦裝扮來頭可不小，看似是香港電影《與龍共舞》中的「SitDownPlease」搞笑造型，不過緣由其實是設計師薛波瑞麗（ElsaSchiaparelli）與藝術家達利合作的超現實巨作，在今日時尚圈仍佔有重要地位。

而龍蝦耳飾更不簡單，正是施華洛世奇 2019春夏最新系列，Sunshine Collection中的作品。不過這怪美造型，也只有小天后蔡依林能駕馭了。在MV片頭Jolin還佩戴了ONLY穿孔耳環、OXO手鐲、LUCKY GODDESS戒指也都引起不少討論。

除了備受矚目的龍蝦耳環外，蔡依林（26日）在第14屆KKBOX風雲榜頒獎典禮上，造型也非常搶眼，特別穿了MOSCHINO 2019春夏水藍色塗鴉系列褲裝，隨興塗鴉筆觸線條十分獨特，黃色腰帶襯托出長腿比例。最後的重點莫過於頭上的同系列寬幅帽子，頗有向鳳飛飛致敬的意味，也讓網友驚呼「蔡飛飛」來了。

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