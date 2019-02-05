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盤點2019開賣必搶鞋款！AJ1出現反轉大勾勾、「混血」鞋款再掀趨勢

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編輯／Duke　圖／翻攝自IG@hanzuying、sneakernews

新的一年總是會讓許多球鞋迷們期待，會推出什麼新的鞋款，或是有重磅聯名的出現，還是經典鞋款復刻，這邊就來幫各位盤點2019上半年將推出的5款必火鞋款。

1.「The Ten」Off White x Nike Air Max 90

因主理人Virgil Abloh宣布跟Nike的聯名即將結束，大家都在猜測，這雙是否是聯名的最後一雙，此次採用一慣的黑色底加上白色的Swoosh，維持「The Ten」系列的作風，亮眼的是這次推出新的咖啡配色，搭配橙色的Swoosh，讓人眼睛為之一亮，此次共推出黑、咖啡兩色，發售日期2／7販售，售價為美金160元（約台幣5,000元）。

圖／翻攝自IG@hanzuying、sneakernews圖／翻攝自IG@hanzuying、sneakernews

2. Air Jordan 6 「Infrared」

這雙曾在2010年與2014年復刻過的年底大魔王，時隔5年將再度出現在各位面前，但此次復刻跟前兩次不同的是，鞋跟位置多了「Nike Air」字樣，這是繼2000年以來，相隔19年首次完美的復刻，這雙對許多老球迷們，滿是懷念啊！發售日期2／16販售，售價為美金200元（約台幣6,000元）。

圖／翻攝自IG@hanzuying、sneakernews圖／翻攝自IG@hanzuying、sneakernews

3. Nike Adapt BB

這雙為Nike在今年1／15所發表的鞋款，是一雙自動化的籃球鞋是Nike對於未來科技的一大進步，而在今年Nike推出了Adapt BB售價比上一代便宜一倍，可以用手機操控鞋帶的鬆緊度與鞋型，也可以用手機變換鞋底發光的顏色，預計將於2／17販售，售價為美金350元（約台幣10,500元）。

圖／翻攝自IG@hanzuying、sneakernews圖／翻攝自IG@hanzuying、sneakernews

4. Sacai x Nike 「Blazer With The Dunk」

這雙在2018年六月的巴黎時裝周亮相的鞋款，Nike遲遲沒有發售的資訊，但是最近有了一些消息，這款將Blazer與SB Dunk結合的鞋款，採用雙Swoosh、鞋帶、鞋舌、鞋底的設計，巧妙的結合了兩大Nike的經典鞋款，再採用撞色搶奪眾人目光，共推出黃、藍兩色，預計將於4／19販售，售價為美金140元（約台幣4,200元）。

圖／翻攝自IG@hanzuying、sneakernews圖／翻攝自IG@hanzuying、sneakernews

5. Air Jordan 1 High OG x Travis Scott

此雙為Travis Scott在IG曝光的鞋款，一曝光馬上引起鞋迷們的討論，是一雙使用白色為基底，搭配棕色及黑色，這雙看似平凡，但魔鬼藏在細節裡，仔細一看，Nike把標誌性的Swoosh反轉，成為這雙鞋的最大亮點，預計將於4月販售。

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關鍵字：

盤點球鞋 , Jordan 1 , Blazer , 自動 , TheTen , offwhite
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