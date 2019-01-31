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香奈兒的山茶花每天都能戴　服貼在胸前、指尖好迷人

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 記者陳雅韻／台北報導

CHANEL（香奈兒）標誌性的山茶花珠寶又有新詮釋，近日推出Bouton de Camélia珠寶，分別是線條渾圓的Extrait de Camélia系列，以及線條簡潔的Petales de Camélia系列，風格各異，但樣式均年輕摩登，訴求更容易在日常穿搭。

▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）

▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）

▲法國女星艾瑪·喬朵洛絲琪為CHANEL新珠寶拍宣傳片。（圖／品牌提供，以下同）

山茶花與CHANEL的緊密連結源自1932年，Coco Chanel首度在雪紡黑色小洋裝上點綴山茶花，1960年起山茶花的變化更多，以絲緞、烏干紗、斜紋軟呢等不同材質呈現，進而延伸至高級珠寶設計之中，品牌曾運用高科技精密陶瓷、瑪瑙、珊瑚、蛋白石、珍珠母貝、藍寶石與紅寶石詮釋花朵的迷人姿態。

▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）

Extrait de Camélia耳環，152,000元。

▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）

Extrait de Camélia耳環，169,000元。

全新Bouton de Camélia珠寶共有2個子系列共9件作品，當中Extrait de Camélia系列以18K粉紅金打造圓潤的立體花朵，中央點綴單鑽，秀氣可愛；另一系列Petales de Camélia則由18K金勾勒出山茶花輪廓，鏤空線條如刺青般服貼於肌膚。CHANEL特別擔任品牌大使的法國女星艾瑪·喬朵洛絲琪 （Alma Jodorowsky）拍攝一系列宣傳片，充滿懸疑詭譎氣氛的短片，為摩登珠寶添神秘感。

▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）

Petales de Camélia指間戒，303,000元。

▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）

Petales de Camélia頸鍊，286,000元。

fashion.net

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