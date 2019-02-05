3間彷彿置身國外的精品咖啡廳　法式小泡芙、金盞花拿鐵甜在你心頭

▲連假就去這！３間精品設立的咖啡廳 agnès b.新甜品、Kiehl's金盞花拿鐵。（圖／翻攝自官方網站、品牌提供）

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2019年初，緊接的是春節連假，不知道大家想好要去哪裡吃好料了嗎？還沒想到也沒關係，以下提供三間，由國外精品、保養品牌來台設立的咖啡廳，不僅有選用頂級原物料製成的甜點，就連裝潢都彷彿置身於國外。

＃agnès b. CAFÉ

來自法國時裝品牌agnès b.旗下的「agnès b. CAFÉ」，推出新法式小泡芙以及5款蛋糕，選用法國頂級原物料，並且使用減糖配方，讓甜點愛好者享用起來更無負擔。

「法式小泡芙」採用法國進口麵粉，內餡為新鮮香緹奶油，外層包覆波羅皮，一共分成三種口味，分別是巧克力、榛果與鮮奶油，超適合與好姐妹一起共享。「法式檸檬塔」則是延續Agnès女士家傳的配方，使用不同的品種的檸檬，結合萊姆香與檸檬酸，使口感清香。

▲法式小泡芙 NT$300。（圖／品牌提供）

另外，還有選用法國進口果泥搭配香草戚風蛋糕，賦予芒果甜點不同面貌的「芒果香草慕斯蛋糕」，以及使用現泡的荔枝玫瑰茶調和卡士達醬，搭配當季新鮮水果的「荔枝玫瑰水果塔」，兩款都香氣十足深受年輕女性喜愛。

▲這兩款香氣十足，深受年輕女性喜愛。（圖／品牌提供）

這款則是成熟靈魂必嚐的甜點，擁有多層次口感，帶點微微咖啡酒香的「咖啡巧克力蛋糕」，讓＂人不醉心醉＂，顛覆法式甜點甜膩的傳統印象。

▲Mini Cake NT$160 。（圖／品牌提供）

最後還有「草莓芭芭露亞蛋糕」，新鮮草莓製成的果凍與奶酪，香氣口感豐富迷人，雖然這款蛋糕早在母親節時就已推出過，但因為大獲好評，在這次正式成為常賣品。

▲Whole cake4吋 NT$500／5.5吋 NT$800／7吋 NT$1,300／9吋 NT$1,800。（圖／品牌提供）

agnès b. CAFÉ／agnès b.DÉLICES門市資訊

台北市微風本館門市：台北市復興南路一段39號2樓／02－8772 5752

信義誠品門市：台北市松高路11號1樓／02－2722 6107

京站時尚廣場門市：台北市承德路一段1號1樓／02－2552 6370

101購物中心門市：台北市市府路45號B1／02－8101 7937

新光三越南西一館門市：台北市南京西路12號B2／02－2568 2116

統一時代百貨門市：台北市忠孝東路五段8號B2／02－2729 9022

新北市新北板橋大遠百門市：新北市板橋區新站路28號1樓／02－7739 5508

桃園市桃園統領廣場門市：桃園市桃園區中正路61號1樓／03 －335 0306

＃Kiehl's Coffee House

源自於紐約的經典品牌Kiehl's，在台灣開設全球第一間的「COFFEE HOUSE」，並以他們家的明星商品「金盞花植物精華化妝水」為概念，推出「金盞花拿鐵」，除此之外，還有多款結合紐約經典元素的甜點，如果你也是Kiehl's 的粉絲，那連假就不要錯過。

▲Kiehl's以「金盞花植物精華化妝水」為概念，推出限量「金盞花拿鐵」（NT$180）。（圖／翻攝自官方網站、品牌提供）

Kiehl's Coffee House門市資訊

台北市松壽路11號 1樓（新光三越A11館1樓）／02－8978 5814

＃L’OCCITANE CAFÉ

來自南法的保養品牌歐舒丹L'OCCITANE en Provence，在2012年帶來只有俄羅斯、日本和巴西才有設立的L’OCCITANE CAFÉ，充滿濃濃異國風情的店面，搭配店內道地的普羅旺斯甜點與美食，讓你彷彿置身於南法庭園中，享受來自普羅旺斯閒適自在的氛圍。

▲讓人彷彿置身於普羅旺斯。。（圖／翻攝自官方網站）

這次還有提供春節限定迎新饗宴，讓情侶們趁著春節好好約個會～期間限定1／24（四）～2／14（四）

套餐包含：

季節沙拉＊1 + 季節湯品＊2

百里香嫩煎雞排＊1 （附黑裸麥麵包）

香料紅酒燉豬肉佐燉飯＊1

粉紅果漾甜心塔＊1

180元飲品任選＊2

▲春節限定迎新饗宴優惠價為NT$1,280 （原價NT$1,700） 。（圖／翻攝自官方網站）

L’OCCITANE CAFÉ門市資訊

台南市東區中華東路一段366號1樓／06－208 0043

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