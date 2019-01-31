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愛美無極限！韓妞瘋「寶石」面膜，把黃金、鑽石往臉上貼

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▲▼韓妞瘋寶石面膜。（圖／記者品牌提供）

▲ETUDE HOUSE果然會製造話題，往臉上貼「金」應該就是這意思。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

韓妞又有新鮮貨？一向走在很前面的南韓美妝品牌ETUDE HOUSE，再度投下面膜震撼彈，推出一系列4款寶石光芒面膜，想要追求美麗，只要把金閃閃的鑽石、黃金往臉上貼就對了！

▲▼韓妞瘋寶石面膜。（圖／記者品牌提供）

台灣人愛敷面膜可說是世界數一數二，根據ETUDE HOUSE觀察，平均每分鐘就會賣出5片面膜，可見對國人的面膜的高需求，所以在面膜產品上，ETUDE HOUSE也不斷推陳出新，現行的劑型囊括凝膠狀、片狀、泥狀、以及即將登場的水凝膠狀面膜等4種劑型。

▲▼韓妞瘋寶石面膜。（圖／記者品牌提供）

即將問世的2019面膜生力軍-寶石光芒水凝膠面膜共有三大特色，首先，添加珍貴寶石成分，分成黃金、珍珠、紅寶石、鑽石四款；透過微量的礦物能量為肌膚加分!第二，兩截式設計，接觸肌膚零死角，完整呵護臉龐，第三，溫度感應水凝膠設計，感受到肌膚溫度的同時，就像是融入於肌膚般服貼。

▲▼韓妞瘋寶石面膜。（圖／記者品牌提供）

ETUDE HOUSE 寶石光芒水凝膠面膜，1片，售價150元。<黃金、珍珠、紅寶石、鑽石>

經典璀璨金 (營養 & Q彈)
月光色珍珠(潤澤&白皙)
玫瑰紅寶石 (舒緩 & 好氣色 )
一克拉鑽石(保濕&水分)

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關鍵字：

ETUDE HOUSE, 面膜, 寶石, 珍珠, 黃金
fashion.net

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