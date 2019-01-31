變得愛抱怨、消極　這些都是「心累了」的5個徵兆

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平時除了要注意身體的健康問題，精神與心靈的狀態也不能馬虎！現代人生活步調快，容易造成壓力大、想太多的情況，這時候對身體造成無形的傷害。以下提供5點讓大家參考，看看你自己是不是也正經歷身心疲乏的階段。

第１點 ＃變得愛抱怨

原本雞毛蒜皮的小事，現在都像拿放大鏡一樣檢視，過份專注在不完美的地方，甚至變的有點潔癖，任何一個小汙點，都不容許出現，否則你就會大發雷霆，不停抱怨。

第２點 ＃變的消極

對於任何事都不太抱持希望，覺得不管怎麼努力都做不好，開始貶低自己，覺得自己一事無成。

第３點 ＃貶低他人

身心疲乏不只會造成消極、自我不認同等，還可能出現貶低他人的行為，想要別人跟你一樣，覺得自己不可能會成功。

第４點 ＃沒有自制力

壓力大，容易讓人變的過份執著，而導致自己沒有自制力的做某些事，像是瘋狂購物或是暴飲暴食。

第５點 ＃成癮

如果自己有想戒掉某些成癮物的念頭，但自己卻遲遲無法行動，像是糖、咖啡、酒等等，有沒有可能是因為你還沒找出自己成癮的原因呢？不斷陷入悲傷、憂鬱的情緒，會讓你無法自拔的藉由外物逃離現實。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

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