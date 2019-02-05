有事相求才上門！6種「壞朋友」讓妳月經不順、內分泌失調！

記者曾怡嘉／綜合報導 圖片提供／pixabay

朋友真的愈多愈好嗎？恐怕不是，根據英國牛津大學生理學教授羅賓鄧巴的研究：大腦可以承受的朋友數量（友情壓力），只有150人。

因此，趁著新的一年到來，好好來整理妳心中的友誼清單吧，以下這6種人，是妳絕對要遠離的朋友類型，他們不只會造成妳的負面情緒和壓力，進一步還可能影響妳的女性賀爾蒙分泌狀態，嚴重點還會月經不順，甚至增加不孕機率！

1. 總是妳先聯絡對方

朋友是互相的。妳身邊有沒有總是等妳主動聯繫的朋友呢？或是都約好了，卻反覆改時間、調整行程？建議就放生對方吧！因為真正把妳放心上的朋友，是會主動聯絡妳的。

2. 見面的前後，心裡總覺得不舒服

花時間和朋友相處，當然是為了開心快樂。好好地感受妳的內心吧！見面前、見面後，如果因為對方的言行舉止，使妳心裡總有憂鬱、發悶的感受，代表這段友情亮紅燈了。

3. 對方總是在嫉妒

當妳分享開心的事，對方是祝賀妳、陪妳開心，還是因為嫉妒，開始說些負面、否定、諷刺或是憤世嫉俗的話？如果是後者，建議妳馬上遠離這種朋友，因為跟妳道別後，他馬上要跟別人說妳壞話了。

4. 把妳當情緒垃圾桶

人的情緒總有喜怒哀樂，但若有朋友總是對妳傾吐心裡的不愉快，遠勝於那些開心美好的事物，妳就要小心了！這種把妳當「情緒垃圾桶」的行為，在心理專家的眼中，其實是悲觀的轉移，長期下來，會帶來負面影響。

5. 有需要才會找上門

「嗨，最近好嗎？」「我想請你幫個忙…」好久沒聯絡的朋友，寒暄後就開口要妳幫忙，擺明了就是有需要才找妳。身為「必要」才出現的朋友，這樣的友情根本建立在利益上，別讓傳訊息變成他人利用妳的武器啊！

6. 對方的時間才是時間

他很忙、他的時間最重要，永遠都是妳在配合他，至於妳的時間好不好喬？他才他才不在意！或是在跟妳聚會當天，也跟別人約在妳們碰面後的1、2個小時，這代表在那個人心中，妳是個不值得花長時間相處的人。