學「女星泡澡」卸下疲憊　讓NEOM浴鹽助你一夜好眠

▲泡個澡適度放鬆，有益身心健康。（圖／翻攝自Pinterest、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

有多久沒有好好休息了、是否怎麼睡都睡不好？小心！身體和情緒的疲憊可能是個警訊，提醒你應該要適當的放鬆，和補充身體需要的礦物質，來自英國，深受凱特王妃所喜愛的NEOM，推出含84種礦物質的浴鹽，讓你從沐浴時光卸下疲憊。

來自英國的NEOM，致力於傳遞美好的精油芳香療法，獻上最珍貴的自然恩典，推出嚴選自粉紅喜馬拉雅岩鹽，且含有84種礦物質的「皇家奢華浴鹽」及「舒緩恬睡浴鹽」，透過經典天然精油香氣和礦物質鎂、鈣、鋅、鉀等能量，補充身體所需微量元素，幫助身心啟動能量，卸下整日疲憊，為肌膚溫暖應援。

NEOM創辦人Nicola，身為兩個孩子的媽媽，她相信礦物質能幫助媽媽們應對壓力，平衡體內壓力荷蘭蒙，同時改善睡眠並減輕緊張，Nicola透露自己的每周療癒處方就是透過沐浴時光，享受專屬放鬆時刻。

Nicola也推薦讓孩子秒睡舒眠的三步驟，使用舒緩恬睡浴鹽幫寶貝們開啟睡眠儀式，浴後搭配舒緩恬睡潤膚乳幫孩子們按摩，透過精油幫助寶貝們舒眠，最後加上NEOM療癒香氛機，打造舒適的睡眠環境。

皇家奢華浴鹽 450g，售價1,850元。

嚴選粉紅喜馬拉雅鹽，及薔薇石英，並搭配24種鎮靜精油，包括法國薰衣草，茉莉和花梨木，幫助緩解壓力。添加紅花油和荷荷巴油讓肌膚更加的柔嫩保溼。

舒緩恬睡浴鹽 450g，售價1,850元。

嚴選粉紅喜馬拉雅鹽，添加有肌膚發電機之稱的鎂元素，幫助改善疲勞、舒緩放鬆。搭配19種鎮靜助眠精油，包括英國薰衣草，甜羅勒和茉莉，舒緩恬睡浴鹽幫助促進深層睡眠，一覺醒來元氣飽滿。

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