體脂30→21瘦回少女體態！ 　Selina：只要努力身體不會辜負你　

▲瘦回20歲的她，開心分享衣櫃找不到合身衣服穿。

記者曾怡嘉 / 台北報導 圖 /翻攝任家萱Selina FB、加油好身材微博、任真美好

原本肉肉的Selina先前參加陸綜《加油好身材》，靠著魔鬼健身和飲食控制，整個體態變的節食均勻，不僅是瘦了6kg，連頑固的體脂都從30→21%，在鏡頭前再度瘦回剛出道時的少女體態。

其實私下的Selina也會做瑜珈、騎腳踏車等各式運動，但有時管不住自自己的惰性，運動也抱持著隨緣心態，面對節目上教練高強度訓練，也從一開始的吃不消，到最後咬緊牙關和他拚了，她分享每當覺得撐不下去時，就想著跑馬拉松最後的心情，「無論多痛苦都要堅持下去」。

運動健身外，飲食控制也是非常重要的，Selina曾公開表示很怕自己餓著，有著讓自己吃撐的壞習慣，魔鬼訓練的這陣子，她把無糖優格當作主食，配上適量的水果，就很有飽足感。ㄧ週有一天不忌口，還是會吃甜食或是大餐，讓自己有毅力可以撐下去．

長期為水腫所苦，她開始懂得多喝水來幫助身體代謝，每天保溫水壺不離身，長期實行不喝含糖飲料，讓身體輕盈無負擔，她分享每天要喝到2800才行。

吃入口的食物，Selina也會選擇健康的烹調方式，最簡單的就是吃火鍋，川燙是最沒負擔的烹調方式，只要不喝湯，鍋內的食材可以吃到飽，不沾醬料，反而搭上蔥、薑、香菜入口，就能吃的超滿足。

針對很多人減重時遇到的停滯，營養建議建議，不要把自己逼太緊，像Selina一週一天的小放縱是個好方法，待減重適應後，可以把一週一天拉長為兩週一天，瘦身效果會更好。

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