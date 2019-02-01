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楊冪筷子腿拿下SW代言人！坎達兒珍娜不甘「當綠葉」IG合照獨漏她

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編輯／Ann

大陸女星楊冪剛走過婚變風波，演藝事業卻絲毫沒有受影響，甚至拿下美國奢侈鞋履Stuart Weitzman全球代言人的身份，晉升國際冪，與超模們合體拍攝形象照。不過大家都要遷就她的嬌小身高，紛紛彎下腰合影。

然而更尷尬的還沒結束，代言人之一的Kendall Jenner（坎達兒·珍娜）在IG發佈合照，獨漏楊冪卻還Tag楊冪，實在令人哭笑不得。

▲楊冪。（圖／翻攝自IG）

▲楊冪。（圖／翻攝自IG）

▲楊冪成為Stuart Weitzman全球代言人，超模也要彎腰。（圖／翻攝自楊冪、Stuart Weitzman IG）

楊冪堪稱演藝圈帶貨女王，代言的產品總是熱銷。再加上一雙絕美筷子腿，連美國奢侈鞋履Stuart Weitzman都相中，邀請她擔任全球代言人，與最吸金超模坎達兒·珍娜、威爾史密斯女兒Willow Smith（薇洛・史密斯）、英國超模Jean Campbell合體拍攝形象照。四人一字排開，楊冪的筷子腿依舊不輸超模，不過身高還是硬傷，只能委屈超模們紛紛駝背彎腰，讓畫面看起來更加和諧。

▲楊冪。（圖／翻攝自IG）

▲楊冪。（圖／翻攝自IG）

▲楊冪。（圖／翻攝自IG）

▲Kendall Jenner個人IG宣傳照獨漏楊冪。（圖／翻攝自Stuart Weitzman、Kendall Jenner IG）

然而最尷尬的部分莫過於，代言人之一的超模坎達兒·珍娜，在個人IG上發佈品牌官方照，唯獨漏了楊冪，卻在貼文Tag楊冪。網友們也紛紛議論，「Kendall Jenner是多在意C位？」、「可能是羨慕楊冪腿最細」、「Kendall Jenner一定是不想為楊冪彎腰」、「楊冪氣場真的不輸超模」。

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關鍵字：

楊冪, 超模, 全球, 代言人, Stuart Weitzman, Kendall Jenner
fashion.net

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