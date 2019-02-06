林依晨凍齡美肌根本女大生　保養4祕訣「水果要吃對時間」

林依晨每次出現，凍齡美肌和身材維持都引起大家熱烈討論，不論演出時裝還是古裝劇都毫無違和，回顧十年前的樣貌，甚至沒有太大變化，就連老公都稱讚「以前我覺得保養沒有什麼必要，但看到你的臉我就覺得是有效的。」這回擔任香奈兒CHANEL保養品牌大使，林依晨也大方分享自己的保養觀念：

保養絕對少不了精華液



我從小就很愛美，雖然媽媽幾乎是不保養不化妝，但我從小學就會全身擦乳液，國中開始懂得臉跟身體的保養品要分開，高中開始挑品牌、選品項，並在保養順序裡加入了精華液。

保養品中最多的養分都是在精華液，所以在化妝水之後，我一定會使用精華液。我時常四處移動，不同地方的氣候、濕度、空氣品質，甚至時差都會影響到肌膚的狀態，所以倒回來想，就是要加強肌膚最基本的抵禦力，這樣不管到哪裡遇到的不適應狀況就會降低。

精華液該如何挑選？



雖然高中就開始使用精華液，但我很害怕黏膩和香精味，所以我會挑選質地好吸收，很植萃的精華液，香奈兒Chanel這次推出兩款精華液，「奢華金燦煥白精萃」和「奢華金燦賦活精萃」兩款分別針對美白和緊緻有特別的功效，但我覺得兩款疊擦效果最好。

林依晨肌膚急救小TIPS



如果你覺得肌膚相當乾燥的話，精華液疊加很不錯的用法，因為精華液如果很專精強調某種功能，你可以在成分不衝突之下疊加，像是美白疊擦緊緻。但當然每個人的肌膚需求不同，有些人可能無法承載太多的養分，那就不必勉強。（但我的肌膚是可以啦 哈哈哈）

林依晨分享飲食瘦身TIPS



幾年前，我減肥非常的辛苦，也沒有什麼效果，因為我用錯了方式，吃錯了食物，但我現在身體狀況是最剛好的，不會過瘦也不會過胖，其實我不再忌口，但卻有2個大原則：

1. 我吃油也吃蛋白質，但油要是品質好的油，不要過度烹調或是燃煙點低的油，然後油和蛋白質你要在你每一餐的其他食物前先吃，只要吃對順序，身體就不會覺得在飢荒狀態，就不會急著要抓住所有的熱量，並存成脂肪。

2. 我過去最錯誤的方式就是先吃水果，會造成血糖震盪的比較厲害，甚至導致我本來就偏寒的體質更寒，就會造成水腫和虛胖，不是說水果不能吃，而是水果要吃對時間，最好的時間點是你已經吃了蛋白質和脂肪，再吃水果，但也不要過多，因為除了營養之外，水果的糖分也相當高。

※編輯：yoyo VOGUE.TW | 圖片：Chanel

（完整文章請看VOGUE.com）

延伸閱讀

「依晨不變」怎麼辦到？林依晨Ariel Lin的「一個月」保養原則



林依晨讓肌膚「像小baby」的關鍵30秒！



更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。