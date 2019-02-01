IG超夯「貝禮詩草莓奶酒」美哭一票網友　好市多買得到！

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說到女性朋友最愛的酒，貝禮詩（Baileys）絕對榜上有名，不過大家熟知的應該就是經典原味，但其實貝禮詩還有許多不同的風味，像是為素食者設計的杏仁奶酒，而最近令網友們瘋狂的就是這款「草莓奶酒」，粉嫩外型已經美哭一票網友。原本只限定英國販售，現在居然在台灣的Costco（好市多）也能買到！

▲「貝禮詩草莓奶酒」粉嫩的外型，美哭一票網友。（圖／翻攝自IG@baileysofficial）

「貝禮詩草莓奶酒」的瓶身是夢幻粉色與草莓圖案，光是外型就讓不少網友少女心噴發，而這款酒結合草莓的酸甜與愛爾蘭奶油，酸甜滑順的滋味，帶給大家不同的奶酒體驗。有網友分享，自己是在內湖Costco 意外發現，身為奶酒粉絲，怎麼能不衝一波呢～

▲身為奶酒粉絲，怎麼能不衝一波呢～（圖／翻攝自IG@baileysofficial）

「貝禮詩草莓奶酒」酒精濃度17％，可以依照自己的喜好加入牛奶與冰塊，香純滑順的口感，不管是奶酒控還是草莓控，都一定會愛上。喜歡的朋友們可以到Costco 找找，售價為 NT$649（700ml），說不定今年過年就能與家人小酌一番呢。

▲「貝禮詩草莓奶酒」（700ml）酒精濃度17％，售價為 NT$649。（圖／翻攝自IG@baileysofficial）

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

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