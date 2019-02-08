腮紅用到凹、唇膏掉漆　明星彩妝師無限回購的「愛用好物」清單大公開

相信所有彩妝迷們都一樣，即使產品推陳出新，總有著那幾項永遠無法取代「心中摯愛」的名單，彩妝用量比我們多上好幾倍的彩妝師們也是，面對產品無數，仍然有著無論出到幾代都要購入，少了它們在身邊就是不順手的好物，ELLE尋查探訪幾位明星彩妝師們的隨身化妝包，一起來看看他們心中至寶有哪些…

知名彩妝大師：小凱

在 Instagram 查看這則貼文 小凱老師（@kai_makeup_）分享的貼文 於 PDT 2018 年 9月 月 6 日 上午 2:24 張貼

知名彩妝大師 張景凱時髦帥氣外表氣場完全不輸大明星，精湛彩妝技術為許多明星貼身彩妝師，同時創辦彩妝品牌《KAI DELUXE》和經營Youtube頻道《KAITV》。自己走的是極簡俐落風格，曾對我說過：「準時，是最時髦的事。」工作上重視所有細節，對於自己的妝容更是如此！最在意自己的眉型和鬢角（KAI DELUXE的眉筆更是美容圈愛用好物），出門認真打理的是會花上2個小時。

小凱愛用： NARS 時尚經典唇膏 Honolulu Honey

（揉眼睛）真的沒看錯，在小凱老師化妝包中除了各式畫眉工具，這支用到掉漆的NARS 時尚經典唇膏，就是小凱老師最鍾情的裸色唇膏。「每個人都要找到一支最服合自己膚色的裸色唇膏，無論是打底還是作為唇膏用都是非常棒的選擇！這支 Honolulu Honey，它的質地和顏色都達到最棒平衡，我用掉好幾支。」

NARS 時尚經典唇膏（柔緞）- Honolulu Honey，NT$950

小凱老師護唇技巧

隨著霧感唇妝趨勢蓬勃，很多女孩非常熱愛霧面質感的唇膏，但在卸唇妝時稍較容易傷害到雙唇肌膚 ，造成色素沈澱、唇色不均甚至導致「唇紋乾裂」，小凱老師也在Youtube頻道《KAITV》仔細教學保養之道。

明星彩妝師：游絲棋

在 Instagram 查看這則貼文 Yousiqi游絲棋（@yousiqi）分享的貼文 於 PDT 2018 年 5月 月 2 日 上午 7:18 張貼

舒淇、李玟...各大明星名媛御用的彩妝大師 游絲棋，自身氣質和膚質也完全不輸女明星，擅長打造高質感裸妝，同時私下更是一位標準的保養控，可算是彩妝界「凍齡」的維納斯！

游絲棋愛用：肌膚之鑰遮瑕膏

游絲棋透露已經不知道買到第幾支的肌膚之鑰遮瑕膏，每一代都是鐵粉，綿密滋潤的保濕質地能輕易推開，並具有高遮覆力，是修飾暗沉、斑點、修飾臉部瑕疵最完美的選擇。

美女巨星彩妝師：妙妙

在 Instagram 查看這則貼文 沈妙妙（@shen_miao_miao）分享的貼文 於 PDT 2016 年 7月 月 31 日 上午 5:18 張貼

徐若瑄、林心如、侯佩岑…等大美女的妝容都是出自妙妙之手。「我不認為化妝就是要把臉孔變得太過完美，有時候留一點點陰影、一點點瑕疵才是最美的。」信手拈來都是神級彩妝技巧的妙妙，自己愛用的單品從來不藏私。

妙妙愛用：植村秀#M225紫色腮紅

每塊都用到凹，每次買都是2塊以上入手，妙妙說此塊腮紅可讓皮膚更顯白及用於粉紅色腮紅的暈染，會更有層次和立體感！

妙妙愛用：DIOR豐漾翹唇蜜

妙妙透露豐漾翹唇蜜已是愛用多年的好物，習慣在塗完口紅後，只點塗在唇部中央，這樣除了讓雙唇較為立體，同時唇彩也比較不會暈開。

TEXT／BY ROYAL HUANG PHOTO／品牌提供

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