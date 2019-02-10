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2019流行色「甜玉米」比珊瑚紅好搭　穿上秒變氣質女神

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編輯／JJ　圖／翻攝自Pantone、66girls、meierq官網、uniqlo、IG@ssinz7、@rainie77

2019的年度色「珊瑚橘」大概是無人不知曉的了，不過這麼溫暖可愛的顏色或許不是人人都喜歡、能隨心駕馭的，運用在服裝上也顯得頗鮮豔，有點難搭配，不過你知道嗎？在Pantone的預測2019流行色中，「甜玉米Sweet Corn」殺出了重圍，成為許多品牌服飾、單品的愛用色，遠比珊瑚橘更好搭配！

▲sweet corn color甜玉米色。（圖／翻攝自pantone、66girls、meierq）

▲sweet corn color甜玉米色。（圖／翻攝自pantone、66girls、meierq）

「甜玉米Sweet Corn」色介於白色與杏色之間，它沒有純白色這麼的亮，也沒有杏色這麼深，更像是帶點黃調的霧面感米色，雖然與白色同屬淺色系，但是穿在身上不會顯胖，反而更能展現衣服的剪裁，順順的感覺，稱不上是亮眼，卻是低調溫柔又優雅。

▲sweet corn color甜玉米色。（圖／翻攝自pantone、66girls、meierq）

▲sweet corn color甜玉米色。（圖／翻攝自pantone、66girls、meierq）

許多女星的日常穿搭中也很常見甜玉米色，非常能襯托出眾女神們的氣質，尤其是這個顏色的大衣外套，雖然剪裁俐落卻一點都不會兇，反而顯得溫柔，也帶點成熟感。

▲sweet corn color甜玉米色。（圖／翻攝自pantone、66girls、meierq）

▲sweet corn color甜玉米色。（圖／翻攝自pantone、66girls、meierq）

甜玉米色的單品如此多樣，幾乎怎麼搭配都不會出錯，不過最簡單的方法就是採用「同色系」，多多利用米褐色調、淺色互相搭配，再加上不同色系的背包、帽子或是鞋款，整體簡約又有亮點，是不是比「珊瑚橘」好駕馭多了呢？

▲sweet corn color甜玉米色。（圖／翻攝自pantone、66girls、meierq）

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關鍵字：

珊瑚橘, Pantone, 年度色, 流行色, 甜玉米, sweet corn
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