fb ig video ETtoday search mobile

男生到東京一定要朝聖10家店！全球僅7間的Nike、Supreme原價入手

> >

編輯／Duke　圖／翻攝自IG@palaceskateboards、@doverstreetmarketginza、C.E官網、HYPEBEAST、Atmos官網、網友提供

東京是一個會讓人有瘋狂購物慾望的地方，除了牌子多、款是齊全，又有很多台灣沒有的店，這邊就幫各位男性整理出，東京必逛的店有哪一些。

▲東京購物店家。（圖／翻攝自IG@palaceskateboards、@doverstreetmarketginza、C.E官網、HYPEBEAST、Atmos官網、網友提供）

一、原宿篇

1.Supreme Harajuku（原宿店）

這是家席捲全世界的街頭品牌，來自於紐約，是個靠滑板起家的牌子，商品分為春夏、秋冬，每次開季前都會有型錄，供大家參考，日本時間每個星期六發售，但請各位注意，發售當天與隔天都有滿滿的人潮在排隊購買，建議如果不想排隊可以選擇星期日四點以後前往，但就不一定有什麼新品在架上了，地址位於4 Chome-32-7 Jingumae Shibuya-ku Tokyo。

▲東京購物店家。（圖／翻攝自IG@palaceskateboards、@doverstreetmarketginza、C.E官網、HYPEBEAST、Atmos官網、網友提供）

2.Palace（原宿店）

這家號稱倫敦Supreme的英國街頭品牌，同樣是滑板起家，近幾年闖出知名度，不同於Supreme的是，他們善於利用自己標誌性的三角型LOGO以及線條，自從開賣以來，時常跟同樣是歐洲品牌的Adidas聯名，也創造不少話題，地址位於5 Chome-9-20 Jingumae Shibuya-ku Tokyo。

▲東京購物店家。（圖／翻攝自IG@palaceskateboards、@doverstreetmarketginza、C.E官網、HYPEBEAST、Atmos官網、網友提供）

3.Undefeated Tokyo

這家最知名的就是他們的球鞋了，在日本有很多限量鞋，都會在這裡發售，另外他們也有賣很多屬於自己品牌的服飾，屬於街頭品牌，大家不妨進去參觀看看，說不定可以有意外的收穫，地址位於4 Chome−32−8 Jingumae Shibuya-ku Tokyo。

▲東京購物店家。（圖／翻攝自IG@palaceskateboards、@doverstreetmarketginza、C.E官網、HYPEBEAST、Atmos官網、網友提供）

4.Noah NYC（原宿店）

這個品牌是Supreme前創意總監Brendon Babenzien所創立的，大家都稱他為成熟版的Supreme，理念為環保，這個品牌店員人很友善，都會跟你聊天，裡面的逛街氣氛也很好，有興趣的朋友可以進去逛逛，地址位於4 Chome-26-29 Jingumae Shibuya-ku Tokyo。

二、涉谷篇

▲東京購物店家。（圖／翻攝自IG@palaceskateboards、@doverstreetmarketginza、C.E官網、HYPEBEAST、Atmos官網、網友提供）

1. A BATHING APE（涉谷店）

身為日本元老級的品牌，人氣一直不減，每當發售還是有很多人去排隊，尤其是他經典的鯊魚外套，或是其他的迷彩單品，都是相當火紅的，雖然在台灣也有門店，但價格是一半啊，另外新品發售日也是星期六，想到買到喜歡的商品，可以早起去排隊拿號碼牌，地址位於13-17 Udagawacho Shibuya-ku Tokyo。

2.Wtaps（涉谷店）

質量與品質享譽世界的日本，連做衣服也是很厲害的，Wtaps是一家質量與品質相當優良的品牌，做工裝為主，褲子的版型非常好看，他的質與價格是成正比的，所以售價會貴其他品牌滿多的，也是六叔（余文樂）相當喜愛的品牌，地址位於Jinnan 1 Chome−9−10 Shibuya-ku Tokyo。

▲東京購物店家。（圖／翻攝自IG@palaceskateboards、@doverstreetmarketginza、C.E官網、HYPEBEAST、Atmos官網、網友提供）

3.Atmos（涉谷店）

元老級日本球鞋店舖，任何品牌發售的新品都會在這裡出現，款式與尺寸都很齊全，也有很多Atmos獨賣的商品，例如：球鞋、聯名服飾，並且他們也有販售許多人喜愛的The North Face都可以在這裡找到哦！

三、南青山與銀座篇

▲東京購物店家。（圖／翻攝自IG@palaceskateboards、@doverstreetmarketginza、C.E官網、HYPEBEAST、Atmos官網、網友提供）

1.C.E

這個品牌為日本裏原宿設計師SK8thing與Toby Feltwell一起創立的品牌，每次發售都是以神秘氛圍與圖案為主題，後期改以實驗風與科技感，在今年也與Nike進行聯名，推出Air Max 95、運動外套、背心、長褲、T-Shirt，地址位於5-3-10, 5 Chome-3 Minamiaoyama Minato-ku Tokyo

▲東京購物店家。（圖／翻攝自IG@palaceskateboards、@doverstreetmarketginza、C.E官網、HYPEBEAST、Atmos官網、網友提供）

2.Nike Lab MA5

全球不包含Dover Street Market，一共只有7間門店，分別位於紐約、倫敦、巴黎、米蘭、上海、香港，其中包括這家位於南青山的店，店內有最齊全的Nike Lab產品，以及ACG系列，每當有限量鞋，也會在這裡做發售，店內的裝潢是以實驗室為主題打造的，難得來到日本一定要進去看看啊！

▲東京購物店家。（圖／翻攝自IG@palaceskateboards、@doverstreetmarketginza、C.E官網、HYPEBEAST、Atmos官網、網友提供）

3.Dover Street Market（銀座店）

這是日本時尚教母，川久保玲所開設的新型態百貨公司，裡面的櫃位都是世界各地，熱門的精品或是街頭品牌，包括Comme des Garcons各式支線與主線、Supreme、BAPE、Gosha Rubchinskiy、Off-White，有興趣的朋友到了銀座，記得去看看這座全球只有六間的百貨公司，地址位於6 Chome−9銀座6丁目9-5 Chuoku Ginza。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

東京, 購物, 原宿, 涉谷, 南青山, 銀座, Supreme, Palace
fashion.net

熱門文章

SIHH 2019／卡地亞奢華「鑽石流沙豹」　650顆美鑽閃爆全場

星・上妝／初老別怕！學宋慧喬「梅花養膚」　肌膚亮到發光

賈靜雯靠10萬行頭「回春」　單飛紐約過情人節

依生日選命定款！Jo Malone推限量誕生石「瓶蓋」

情人節禮物看這裡！　害羞的人送「愛心包」說愛剛剛好

紐約時裝周／趙又廷逆生長飛出國坐鎮BOSS秀

紐約時裝周／3.1 Phillip Lim打開酷女孩衣櫃　「工裝白線」塑個性

吉吉哈蒂德「中二感穿搭」　白襪配白鞋竟時尚破表

班尼開錶／20萬「最貴星辰錶」長這樣　戴上秒變帥氣總裁

美到像鑽石般的唇膏　買一支就能救救北極熊

ET Fashion

推薦閱讀

天生「不喜歡社交」的星座TOP 3　聚會有他，代表把你當朋友！

Dara曾瘦到39公斤　健身菜單公開，在家也能輕鬆減肥

「牙膏界愛馬仕」Marvis好市多有賣！兩條529元還送牙刷　網：想囤貨

3款女生最喜歡的男生髮型　跟著剪就能變天菜 4款IG網紅曝光率最高的鞋款　還沒入手的快趁打折季衝吧！ 陳庭妮詮釋《比悲傷》攝影師　從膽怯到勇敢靠每天揹著一台厚重相機 話中帶刺討厭鬼　用「優雅應對術」來反擊　讓你更堅強 可愛小植栽為你的職場開運　辦公室東方最吉利，提升業績擺西方 長大後會感激的3個人　渣男、惡魔主管讓你變得更強大 日本火紅「瘦臉操」7步驟有感　免動刀一週就有小V臉

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面