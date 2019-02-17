男生到東京一定要朝聖10家店！全球僅7間的Nike、Supreme原價入手

編輯／Duke 圖／翻攝自IG@palaceskateboards、@doverstreetmarketginza、C.E官網、HYPEBEAST、Atmos官網、網友提供

東京是一個會讓人有瘋狂購物慾望的地方，除了牌子多、款是齊全，又有很多台灣沒有的店，這邊就幫各位男性整理出，東京必逛的店有哪一些。

一、原宿篇



1.Supreme Harajuku（原宿店）

這是家席捲全世界的街頭品牌，來自於紐約，是個靠滑板起家的牌子，商品分為春夏、秋冬，每次開季前都會有型錄，供大家參考，日本時間每個星期六發售，但請各位注意，發售當天與隔天都有滿滿的人潮在排隊購買，建議如果不想排隊可以選擇星期日四點以後前往，但就不一定有什麼新品在架上了，地址位於4 Chome-32-7 Jingumae Shibuya-ku Tokyo。

2.Palace（原宿店）

這家號稱倫敦Supreme的英國街頭品牌，同樣是滑板起家，近幾年闖出知名度，不同於Supreme的是，他們善於利用自己標誌性的三角型LOGO以及線條，自從開賣以來，時常跟同樣是歐洲品牌的Adidas聯名，也創造不少話題，地址位於5 Chome-9-20 Jingumae Shibuya-ku Tokyo。

3.Undefeated Tokyo

這家最知名的就是他們的球鞋了，在日本有很多限量鞋，都會在這裡發售，另外他們也有賣很多屬於自己品牌的服飾，屬於街頭品牌，大家不妨進去參觀看看，說不定可以有意外的收穫，地址位於4 Chome−32−8 Jingumae Shibuya-ku Tokyo。

4.Noah NYC（原宿店）

這個品牌是Supreme前創意總監Brendon Babenzien所創立的，大家都稱他為成熟版的Supreme，理念為環保，這個品牌店員人很友善，都會跟你聊天，裡面的逛街氣氛也很好，有興趣的朋友可以進去逛逛，地址位於4 Chome-26-29 Jingumae Shibuya-ku Tokyo。

二、涉谷篇

1. A BATHING APE（涉谷店）

身為日本元老級的品牌，人氣一直不減，每當發售還是有很多人去排隊，尤其是他經典的鯊魚外套，或是其他的迷彩單品，都是相當火紅的，雖然在台灣也有門店，但價格是一半啊，另外新品發售日也是星期六，想到買到喜歡的商品，可以早起去排隊拿號碼牌，地址位於13-17 Udagawacho Shibuya-ku Tokyo。

2.Wtaps（涉谷店）

質量與品質享譽世界的日本，連做衣服也是很厲害的，Wtaps是一家質量與品質相當優良的品牌，做工裝為主，褲子的版型非常好看，他的質與價格是成正比的，所以售價會貴其他品牌滿多的，也是六叔（余文樂）相當喜愛的品牌，地址位於Jinnan 1 Chome−9−10 Shibuya-ku Tokyo。

3.Atmos（涉谷店）

元老級日本球鞋店舖，任何品牌發售的新品都會在這裡出現，款式與尺寸都很齊全，也有很多Atmos獨賣的商品，例如：球鞋、聯名服飾，並且他們也有販售許多人喜愛的The North Face都可以在這裡找到哦！

三、南青山與銀座篇

1.C.E

這個品牌為日本裏原宿設計師SK8thing與Toby Feltwell一起創立的品牌，每次發售都是以神秘氛圍與圖案為主題，後期改以實驗風與科技感，在今年也與Nike進行聯名，推出Air Max 95、運動外套、背心、長褲、T-Shirt，地址位於5-3-10, 5 Chome-3 Minamiaoyama Minato-ku Tokyo

2.Nike Lab MA5

全球不包含Dover Street Market，一共只有7間門店，分別位於紐約、倫敦、巴黎、米蘭、上海、香港，其中包括這家位於南青山的店，店內有最齊全的Nike Lab產品，以及ACG系列，每當有限量鞋，也會在這裡做發售，店內的裝潢是以實驗室為主題打造的，難得來到日本一定要進去看看啊！

3.Dover Street Market（銀座店）

這是日本時尚教母，川久保玲所開設的新型態百貨公司，裡面的櫃位都是世界各地，熱門的精品或是街頭品牌，包括Comme des Garcons各式支線與主線、Supreme、BAPE、Gosha Rubchinskiy、Off-White，有興趣的朋友到了銀座，記得去看看這座全球只有六間的百貨公司，地址位於6 Chome−9銀座6丁目9-5 Chuoku Ginza。

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