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醫師公開年前開運微整TOP3　偷偷變美就靠「這幾招」

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▲▼年前微整TOP3公開。（圖／翻攝自Pinterest）

▲如何不留痕跡的變美，考驗著醫生們的微整功力。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

今年春節假期長達九天，許多愛美女生領了年終後，會選擇投資自己，用煥然一新的心情面對嶄新一年，考量到術後恢復期與安全性，星和診所賴衍和醫師表示，大家仍選擇微整形為主，而前三名分別是蘋果肌、瘦小臉和微調鼻型。

▲▼年前微整TOP3公開。（圖／翻攝自Pinterest）

#蘋果肌招好人緣

現代人習慣熬夜滑手機及追劇，臉上膠原蛋白流失速度加快，最常見的包含眼睛下緣以及蘋果肌的部分，導致臉部看起來凹陷、老化、沒精神，此時透過玻尿酸補這些流失的部位，可以讓臉部看起來更元氣飽滿。賴衍翰醫師：「玻尿酸質地柔軟，分子極細小，用來填補淚溝和蘋果肌最適合。」

▲▼年前微整TOP3公開。（圖／翻攝自Pinterest）

#臉型微調更上相

賴衍翰醫師表示，肉毒桿菌素是神經毒素蛋白，通常人體的神經末梢會分泌促進肌肉收縮的乙醯膽鹼，導致肌肉較緊實、壯大，而肉毒桿菌素會抑制乙醯膽鹼的分泌，進而讓肌肉放鬆。若是同時搭配下巴微調，就能讓下半臉的線條更為明顯。

▲▼年前微整TOP3公開。（圖／翻攝自Pinterest）

#調整鼻型讓五官立體

女生總希望自己鼻子再挺一點，鼻子再尖一點，這樣比較符合現在的審美觀，醫師表示山根凹陷的人，通常伴隨著下巴內縮短小，臉型看起來較肉，若兩頰、下顎線條及下巴連線若呈現45°，不論從正面或側面看，才是最能展現臉部立體的角度。」

微整型前需要多注意

提醒愛美女生在微整型前需要注意.務必慎選有技術認證的醫師和合法的醫療機構與，及認明產品的合法商標、是否為原廠包裝。同時，術前與醫師的溝通討論需求與得知可能的風險，才能美得安全。

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關鍵字：

微整, 年前, 新年, 微整形
fashion.net

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