這只5800萬！潘瑋柏收藏的名錶是世界最貴，可買一棟豪宅

編輯／Duke 圖／翻攝自IG@willpan23、Richard Mille官網、Rolex官網、Roger Dubuis官網

男人出社會後，不是比較什麼限量鞋，或是最流行的東西，比的是「品味」，要怎麼有品味呢，首先你需要一隻好的手錶，今天就要來介紹，演藝圈有名的「收藏家」潘瑋柏，到底收藏了多少名錶。

1. Richard Mille RM 056水晶陀飛輪腕錶

這只錶大有來頭，可以說是Richard Mille「史上最貴」的手錶，這款錶殼是用藍寶石水晶製成，可以說是一大創舉，其材質比不鏽鋼更抗刮，堅硬度也更強，而且這只錶很輕，搭配透明的外觀，裡頭的精細度一覽無遺，售價為台幣58,000,000元。

2. Richard Mille RM 052-01骷髏腕錶

這只是潘瑋柏相當喜愛的一只腕錶，甚至將他寫進歌詞裡，在Coming Home這首歌的歌詞裡：「人們急著chase the money尋找安全感，我早就戴著骷髏Richard Mille在我左腕」可見他多熱愛這只錶，錶殼使用陶瓷與納米復合材料製作，售價為台幣18,000,000元。

3. RogerDubuis Excalibur Knights of Round Table III圓桌騎士第三代

Excalibur又叫王者系列，創作靈感來自於亞瑟王之寶劍的鑄造地，名為傳說中的阿瓦龍島（Avalon），是只以低多邊形雕塑手法製成的腕錶，其錶以玫瑰騎士環繞整個錶面，再以琺瑯製成藍色圓桌，展現極致工藝，售價為台幣8,490,000元。

4. RogerDubuis Excalibur Spider系列

此為RogerDubuis於去年10月所發佈的錶款，潘瑋柏受邀出席發表會，當時所戴的正是這只Excalibur Spider系列腕錶，是只市面僅有的100%鏤空錶款，並以運動風格呈現，並且受到汽車世界啟發，而有高複雜製錶技術，售價為台幣5,950,000元。

5.Rolex綠陶瓷潛航者機械錶

經典的勞力士潛水錶，採用蠔式鋼鍛造錶殼，並以獨特的勞力士錶面，加深印象，其錶面大部分都以人工製造，這只也是許多人買不到的錶款，因為他常常處於缺貨狀態，售價為台幣500,000元。

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