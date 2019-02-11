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頑童小春Off-White聯名輕鬆入手！狂曬4雙鞋款要價近7萬元

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編輯／Duke　圖／翻攝自IG@mjkenzy_16、@acoldwall

最近的話題人物「頑童MJ116」，在27日的高雄幹大事演唱會中，宣佈了他們即將單飛不解散，各自會做出好的音樂，給所有歌迷，聽到的粉絲都很驚訝，因為在演唱會途中，突然知道此消息，想必都很錯愕吧。

▲小春球鞋。（圖／翻攝自IG@mjkenzy_16、@acoldwall）

而說到頑童，他們三人都非常喜歡收藏球鞋，尤其是小春，最近在他的IG上貼出幹大事演唱會期間，他所穿的球鞋，分別是Nike X Off-White Air Force 1、Nike X Off-White Presto 2.0、Nike X Air Fear of God、A-COLD-WALL* X Vomero 5，下面就來介紹這4雙球鞋吧。

1. Nike X Off-White Air Force 1

▲小春球鞋。（圖／翻攝自IG@mjkenzy_16、@acoldwall）

經典的Air Force 1繼上次的白色版本，再次回歸，並保留了「The Ten」系列的解構設計，是一雙以黑色為主體的鞋款，並採用特殊防撕裂鞋面，這款鞋常常出現在小春的IG裡面。

2. Nike X Off-White Presto 2.0

▲小春球鞋。（圖／翻攝自IG@mjkenzy_16、@acoldwall）

這款鞋一推出就受到許多人的推崇，小春也不例外，超級愛這雙鞋，他目前有兩雙，分別是1.0的黑色與2.0的白色，剛好可以搭一個黑白雙煞，看了讓人相當羨慕。

3. Nike X Air Fear of God

▲小春球鞋。（圖／翻攝自IG@mjkenzy_16、@acoldwall）

一直以來就受到小賈斯汀（Justin Bieber）喜愛的Fear of God終於跟Nike聯名，打造出很特別的聯名鞋款，推出黑白兩色，而小春正是入手了白色版本，採用Fear of God常用的軍靴原素，搭配皮革表面，再以特別的鞋帶系統，打造這雙夢幻逸品。

4. A-COLD-WALL* X Vomero 5

▲小春球鞋。（圖／翻攝自IG@mjkenzy_16、@acoldwall）

最近的話題性品牌A-COLD-WALL*，這次聯名採用復古跑鞋Vomero 5，採用半透明的Swoosh勾勾，並在鞋頭增加ACW字樣，而後跟加入了塑膠穩定器，小春入手了黑色的款式，看來他相當喜歡Nike的球鞋呢！

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關鍵字：

幹大事, 小春, 頑童, Nike, Off-White, Fear of God, A-COLD-WALL*
fashion.net

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