凱特王妃戴婆婆牌珍珠　用黛妃品味制霸紅毯

記者陳雅韻／台北報導

英國威廉王子與王子妃凱特出席有「英國奧斯卡」之稱的第72屆英國影藝學院電影獎（British Academy of Film and Television Arts，簡稱BAFTA），儘管眾星雲集，凱特依然以優雅look稱霸紅毯，特別是她耳際的南洋珠鑽石耳環，再度勾起世人對她已故的婆婆、黛安娜王妃的思念。

▲凱特所戴的南洋珠鑽石耳環傳承自黛妃。（翻攝Kensingtonroyal IG、chatelaine.com）

當晚凱特穿著愛牌Alexander McQueen白色花朵斜肩禮服、要價26,800元的Jimmy Choo亮片高跟鞋走上BAFTA紅毯，衣Q備受推崇的她，同時搭配黛安娜王妃於1995年出席倫敦Bridgewater House晚宴曾戴過的南洋珠鑽石耳環，此舉被視為向黛妃致敬。

▲凱特王子妃（右）與威廉王子走上BAFTA紅毯贏得目光。（翻攝Kensingtonroyal IG，以下同）



▲凱特穿26,800元的Jimmy Choo亮片高跟鞋。（翻攝NET-A-PORTER）

凱特傳承自黛妃的珠寶中，最著名的當屬日日佩戴的藍寶石婚戒，這枚戒指原是黛妃的訂婚戒，威廉特別以此意義重大的戒指向凱特求婚，就是要讓母親分享他人生的重要時刻。

▲凱特時時戴著傳承自黛安娜王妃的藍寶石婚戒。