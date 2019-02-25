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12星座幸運色挑精品包款！牡羊選紫藍色FENDI、巨蟹拿質感銀色YSL

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繼上次的12生肖的2019年幸運色，這次要來介紹2019年「12星座的的幸運色＆幸運色的簡單精品」，買對了顏色，絕對能開運一整年！

【牡羊座】幸運色：紫藍色、灰黑色

▲幸運色精品。（圖／美人圈）

牡羊座代表：田馥甄＆舒淇

總是讓大家感受到溫暖的白羊座，2019年的幸運色是紫藍色＆灰黑色！

不少人說紫藍色不好搭配，但千萬別小瞧紫藍色，不但好看FENDI紫藍色的信封式長夾又質感，有一種神秘感。

▲幸運色精品。（圖／美人圈）

灰黑色讓人感覺幹練成穩，這次為大家準備的是LEOWE的兩個實用型包款！

▲幸運色精品。（圖／美人圈）

LEOWE Missy Small Bag Anthracite NT$60,000（圖右）

LEOWE Mini Hammock Dw Bag NT$58,000（圖左）

【金牛座】幸運色：暗紅色、紫藍色

▲幸運色精品。（圖／美人圈）

金牛座代表：佘詩曼＆蔣欣

出了後宮兩位娘娘的金牛座女孩，給人務實、可靠且負責任的印象，但也別累壞了！2019年的幸運色是暗紅色、紫藍色。

貴氣奢華的暗紅色，很適合喜歡富有，很適合喜歡富有高度美感的金牛座，特別推薦LEOWE的皮夾&CELINE的包。

▲幸運色精品。（圖／美人圈）

CELINE NT$140,000（圖右）／LOEWE NT$18,000（圖左）

而金牛座的幸運紫藍色，推薦COACH棒球手套鞣製皮革信封式皮夾。

▲幸運色精品。（圖／美人圈）

COACH NT$14,800

【雙子座】幸運色：淺藍色、綠色

▲幸運色精品。（圖／美人圈）

雙子座代表：迪麗熱巴＆小Ｓ

聰明機靈的雙子座，2019年的幸運色是淺藍色＆綠色。

舒服的淺藍色舒服的淺藍色，把女性柔美的感覺徹底展現出來！特別推薦FENDI卡套＆HERMERS手帕。

▲幸運色精品。（圖／美人圈）

HERMERS Petits Maillons US＄185。

百搭的綠色正好適合聰明的雙子座靈活運用，在各種風格間走跳！

▲幸運色精品。（圖／美人圈）

HERMERS Lindy 30 Bag US＄7,800

Vintage 格紋經典喀什米爾圍巾 NT＄17,200

【巨蟹座】幸運色：灰黑色、銀色

▲幸運色精品。（圖／美人圈）

巨蟹座代表：秦嵐＆劉濤

出了兩位皇后的巨蟹座女孩，天生性格溫婉且顧家，實在是賢妻類型啊！2019年的幸運色是灰黑色＆銀色。

新加坡品牌Charles＆Keith的灰黑色機器人後背包，真的非常可愛而且實用！

▲幸運色精品。（圖／美人圈）

Charles & Keith 機器人拉鍊後背包 NT＄2,990

超質感的銀色，不管穿什麼衣服都非常好搭配！推薦超有質感的兩款。

▲幸運色精品。（圖／美人圈）

Celine NT＄69,000（圖左）／YSL US＄2,190（圖右）

【獅子座】幸運色：銀色、綠色

▲幸運色精品。（圖／美人圈）

獅子座代表：吳謹言＆鄧子棋

擁有領導性質的獅子座，總是在各方面都很優秀！2019的幸運色是銀色、綠色。

銀色除了Celine＆YSL兩款外，還有DIOR的包包、PRADA的皮夾提供給你參考喔！

▲幸運色精品。（圖／美人圈）

CHANEL今年春夏推出的這款GABRIELLE 如童話故事「綠野仙蹤」般的陽光，一種青春洋溢的感覺！

▲幸運色精品。（圖／美人圈）

CHANEL'S GABRIELLE Small Hobo Bag NT＄124,100

【處女座】幸運色：金黃色、黑色

▲幸運色精品。（圖／美人圈）

處女座代表：張鈞甯＆范冰冰

心思細密的處女座，在所有事情上都力求完美，如范爺所說：「當自己的女王」！2019年幸運色是金黃色、黑色。

金黃色Jimmy Choo的相機包，色調雖然鮮豔卻不顯老氣，很適合日常穿搭！

▲幸運色精品。（圖／美人圈）

Jimmy Choo BALTI 650 €

Bottega Veneta這款條鏈包將處女座的幸運色都融入了！而且巴洛克的質感設計，很難不心動！

▲幸運色精品。（圖／美人圈）

Bottega Veneta NERO NAPPA CATENA CITY KNOT US＄6,225

【天秤座】幸運色：黃色、紅色

▲幸運色精品。（圖／美人圈）

天秤座代表：趙麗穎＆孫儷

天秤座不管是男生還是女生都是高顏值群，看我們的小骨趙麗穎＆娘娘孫儷就可以知道了！2019年幸運色是黃色、紅色。

還在思考過年要背什麼包包的美女們，喜慶的大紅色最適合過年了！

▲幸運色精品。（圖／美人圈）

YSL US＄25,90

黃色一種舒服溫暖的感覺，在寒冬臘月裡也可以感受到溫暖，而且簡單搭配一些白色上衣，也非常好看！

▲幸運色精品。（圖／美人圈）

Prada Margit suede bag US＄2,790（左圖）

LEOWE Small Vertical Wallet Leaf NT＄21000（右圖）

【天蠍座】幸運色：綠色、淡黃色

▲幸運色精品。（圖／美人圈）

天蠍座代表：林依晨＆張天愛

心思細密的天蠍座，處處小心卻很容易心勞心傷神，注意身體，別傷壞了身子！2019年幸運色是綠色、淡黃色。

▲幸運色精品。（圖／美人圈）

HERMERS Halzan mini bag US＄4,600

▲幸運色精品。（圖／美人圈）

CHANEL Backpack NT＄133,900

【射手座】幸運色：淡黃色、紫藍色

▲幸運色精品。（圖／美人圈）

射手座代表：林志玲＆唐嫣

熱愛自由的射手座，天馬行空的他們，內心深處始終住著個孩子！2019年幸運色是淡黃色、紫藍色。

▲幸運色精品。（圖／美人圈）

HERMERS US＄2325

▲幸運色精品。（圖／美人圈）

「MY LADY DIOR」包款作個人化訂製。

【摩羯座】幸運色：湖水綠色、藍色

▲幸運色精品。（圖／美人圈）

摩羯座代表：李玟＆郭碧婷

有實際的人生觀、做事腳踏實地、意志力強、不容易受影響的摩羯座，外表冰冷但其實外冷內熱！2019年幸運色是湖水綠色、藍色。

▲幸運色精品。（圖／美人圈）

Dionysus velvet super mini bag US＄830

▲幸運色精品。（圖／美人圈）

Prada Leather wallet US＄440

【水瓶座】幸運色：綠色、紫色

▲幸運色精品。（圖／美人圈）

水瓶座代表：林心如＆章子怡

有個人風格、樂於助人且獨立的水瓶座，總是擁有好人緣！2019年幸運色是綠色、紫色。

▲幸運色精品。（圖／美人圈）

Charles & Keith掀蓋式手提包 NT＄2,190

▲幸運色精品。（圖／美人圈）

Jimmy Choo SIDNEY/M Amethyst Velvet Cross Body Bag with Mixed Crystal Logo 850 €

雙魚座代表：趙薇＆劉詩詩

▲幸運色精品。（圖／美人圈）

小公主雙魚座，2019年幸運色是紫藍色、灰黑色。

▲幸運色精品。（圖／美人圈）

GUCCI GG Marmont velvet small shoulder US$ 1,200

▲幸運色精品。（圖／美人圈）

GIORGIO ARMANI Shoulder bag US＄3,295

文／美人圈　圖／翻攝自各女星微博、各品牌官網

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

12星座, 運勢, 星座, 幸運色, 2019, 精品
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