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「金秘書」朴敏英情人節來台住這裡！刻名字的戒指、愛心餅乾全備好

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記者陳雅韻／台北報導

以韓劇《金秘書為何那樣》爆紅的韓國女星朴敏英，明傍晚將來台過情人節了！她受珠寶品牌Tiffany & Co.之邀，將出席本周五（15日）於台北101專門店舉辦的Tiffany True 訂情鑽戒新品發表會，品牌已準備刻有她姓名縮寫的新款戒指、泰迪熊等禮物，迎接這位嬌客，下榻地點也曝光，選擇了君悅酒店。

▲▼ Tiffany 。（圖／IG）

▲Tiffany備好T True戒、Return To Tiffany心形銀牌泰迪熊等禮物，送給朴敏英。（圖／品牌提供、翻攝rachel_mypark IG）

「金秘書」朴敏英1月才來台舉辦首場海外粉絲見面會「My Day」，此次第二度來台停留2天1夜。明日她抵達恰好是西洋情人節，Tiffany因此準備浪漫禮物寵她，包括內緣刻有她名字縮寫「M.Y. PARK」的新款T True寬版鏤空戒、Return To Tiffany心形銀牌泰迪熊，營造甜蜜氛圍。

▲▼ Tiffany 。（圖／IG）

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲內緣刻有朴敏英名字縮寫「M.Y. PARK」的T True寬版鏤空戒。（圖／品牌提供，以下同）

朴敏英下榻的台北君悅酒店，也為她準備粉色調為主的情人節下午茶套餐，當中包括她姓名縮寫「MYP」的愛心造型餅乾，讓她在工作中依然仍享受一下情人節氣氛。

▲▼ Tiffany。（圖／IG）

▲▼ Tiffany。（圖／IG）

▲台北君悅酒店為朴敏英準備粉色調為主的情人節下午茶套餐。

關鍵字：

Tiffany, Tiffany & Co., 朴敏英, 金秘書
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