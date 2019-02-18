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4招面對「討厭鬼同事」　學習當個職場成年人

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▲工作,職場,開會。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲在職場一定會遇到討厭的人，此時心態很重要。（圖／Pixabay）

編輯／借借

進入職場之後深深體會到人真的有百百種，其中主動找麻煩的、阿諛奉承的、欺負弱小的、背後插刀的、說話難聽的、心機詭異的還有一堆綠茶婊，遇到的機率真的很高，當然每個人面對的態度也會有點不同，不過無論如何，學習在同一個場合內成熟應對也很重要，下面4招讓你更好過。

▲▼ 職場,求職陷阱。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲不要輕易展現自己的情緒。（圖／pakutaso）

喜怒哀樂別放在臉上
就算你嫌棄他或討厭她，也別在臉上秀出一切，最低標準就是一副撲克臉，別輕易讓對方知道你對工作內容、或者是他本人的看法，省得對方見縫插針，修飾自己的面部表情，最好別讓他一眼看穿你。

避而遠之免露出破綻
除了工作上必要的接觸，就別再假情假意答應什麼私下聚會了吧，除非你真認為自己是深藏不露的大內高手，但說真的工作時間就已經夠辛苦了，下班後就別這麼累了吧！

▲▼工作,面試,辦公室,職場,應徵。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲開會時禮貌社交一下就好，私下聚會就免了吧。（圖／pakutaso）

明白知道討厭對方的原因
有時要從自身檢討起，職場上敵人越少越好，多起來對你的工作氣氛實在沒好處，雖然「討厭」這種事很主觀，但冷靜想想歸納「討厭對方的原因」，其實能重新審視並冷靜看待你對他的看法，如果原因只是「看他不順眼」，要不要再給對方一次機會？

▲職場。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲思考一下為何討厭對方的理由，說不定有新看法。（圖／pakutaso）

對外呈現「公事公辦」的態度
對於那些心機重的同事，就用「公事公辦，無關私人喜好恩怨」的態度面對，呈現出這樣的態勢，有些討厭鬼會有「對付他或跟他套交情也沒用，他不會偏心我也不會害我」的想法，對於上司來說，認為你有秉持公正的標準辦事，自然就不會延伸其他事端。

▲▼職場,小資。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲公事公辦的態度可以減少很多莫名的敵人。（圖／pakutaso）

關鍵字：

職場, 生活, 金句, 成長, 心靈, 工作, 同事, 交際, 討厭, 心機重
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