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不經意托腮顯露真實性格　看穿對方心思用這招

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▲▼ 女性,女孩,日本女孩,女生。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲有時從不經意的托腮方式，會透露真實性格喔。（圖／unsplash、pixabay、PAKUTASO，以下同）

時尚中心／綜合報導

雖說人心難測，但其實有時肢體語言會透露個人心態，「肢體心理學」的論點一向都有許多人支持，即便是小小的「托腮」也能辨識出一個人的性格，快看看你跟知心好友屬於哪一種托腮類型吧。

雙手托腮
觀察一下周邊好友在社交網站上的照片，經常雙手托腮的人，無意間也透露個性中保留「純真與夢幻」的一面，因為這姿勢是小孩最常擺的托腮姿勢，隱約有期待、好奇與專注的意味，代表即便已經長大或社會化，其實內心還有一個相信童話故事的角落。

▲托腮,女人,女性,小孩。（圖／unsplash）

▲無論是想多遮點嘴邊肉或是其他因素，喜歡雙手托腮仍有夢幻性格。

手掌托腮
喜歡用手掌托腮的人，透露出喜歡思考、行事謹慎的性格，不愛太快做決定，屬於較為理性的一群，但有時想放空時也會用同樣的托腮方式來展現，若你想判斷對方此時是否在思考，其實很容易從眼神就能辨別。

▲托腮,女人,女性,小孩。（圖／unsplash）

▲許多人覺得手掌托腮會有不耐煩的意思，但其實需配合眼神與表情來思考。

手背托腮
大致而言，這是一個相當女性化的姿勢，多半是為了展現魅力而出現的，習慣這樣做的人通常很明白自己的魅力，也很有自信心，在社交場合上多半遊刃有餘，也知道何時該展現出怎樣的舉止，呈現自己的撫媚。

▲托腮,女人,女性,小孩。（圖／unsplash）

▲手背托腮能展現女人味的風情，透露出一定程度的自信。

拳頭托腮
這類型的個性通常較保守害羞，也有一點神經質，不過一旦卸下心房，便會展現純真又善良的一面，他們通常比較被動，然而神秘又優雅的氣質，也會吸引某些人在身邊為他們駐足流連。

▲托腮,女人,女性,小孩。（圖／unsplash）

▲個性通常比較慢熱，但善良純真。

手指托腮
多半只用手指輕觸下巴，形成一個「類托腮」動作的人，基本上性格比較外放，喜歡觀察並洞悉背後的本質，且主動性也比較強，也很勇於批判，通常在一群人中是屬於領導性的人物，對於挫折的承受度也很大，相對的成功機率也很高。

▲托腮,女人,女性,小孩。（圖／unsplash）

▲手指托腮的人較具領袖性格。

fashion.net

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