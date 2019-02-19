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DIOR MEN新款帆布鞋曝光！工業風綁帶、透明鞋底帥爆

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▲B23 DIOR OBLIQUE。（圖／翻攝自IG DIOR）

▲ALYX與DIOR OBLIQUE聯名曝光！加入超帥綁帶改走工業風。（圖／翻攝自IG@dior）

編輯／Ping　圖／翻攝自DIOR官網、IG@dior

Kim Jones接掌DIOR男裝後，掀起一陣波瀾，其中2019春夏與KAWS的合作更讓潮人們眼睛發亮，其中半透明感的B23 DIOR OBLIQUE鞋款是很受注意的單品，貝克漢也穿上炫耀。等到早秋，又有一雙超燒的鞋，鞋帶上加入工業風綁帶，非常有層次與特色。

▲B23 DIOR OBLIQUE。（圖／翻攝自IG DIOR）

▲除了 KAWS 值得關注，還有這雙 B23 DIOR OBLIQUE 也別錯過。（圖／翻攝自IG@dior）

B23 DIOR OBLIQUE使用半透明彈性網布做為鞋面設計，搭配PVC面料輔助與點綴，在鞋側、鞋跟上加入不同設計的拼貼，並加上DIOR最具識別的標籤，潮感滿點。當然在秀後，這雙鞋也成為每位時尚人士必備鞋款。

▲B23 DIOR OBLIQUE。（圖／翻攝自IG DIOR）

▲B23 DIOR OBLIQUE。（圖／翻攝自IG DIOR）

▲半透明彈性網布設計，搭配PVC面料，讓不少潮人入坑。（圖／翻攝自DIOR官網）

就連轉戰時尚圈的英國「足球金童」貝克漢也穿上出席活動。

而近期，在IG又曝光了一雙2019早秋的DIOR OBLIQUE，我們可以看到，在鞋頭與鞋底的部分採用半透明材質，並且延續之前的異設計拼貼，在鞋側貼上一塊常見的帆布鞋橡膠邊，另外，在鞋面上還加入工業風綁帶，讓整體設計更豐富。

說到這，大家知道這雙鞋的來頭了嗎？因為男裝大秀的成功，DIOR當然不會罷手！攜手負責DIOR MEN飾品部份的ALYX Studio，共同推出ALYX Studio x Dior Men OBLIQUE，從IG上看來應該會有兩款顏色可以挑選。以熱度與設計來看，相信在未來正式發售後，肯定會引起一陣搶購潮。

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關鍵字：

潮流, 精品, 鞋款, KimJones, DIOR, OBLIQUE, 時尚, ALYX
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