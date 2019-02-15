朴敏英捧Tiffany鑽戒洩祕　「另一半送巧克力就滿足｣

▲朴敏英來台為TIFFNY新的Tiffany True訂情鑽戒站台。（影／記者林明瑋攝）

記者陳雅韻、林明瑋／台北報導

Tiffany & Co.今於台北101專門店發表全新Tiffany True訂情鑽戒，南韓人氣女星「金秘書｣朴敏英身穿優雅白色洋裝，搭配總值逾2400萬元的珠寶亮相，吸引超過200位粉絲圍觀爭睹她的女神風采。她昨在台度過情人節，被問及最想收到的禮物，她表示：「女孩子總希望收到閃亮的項鍊或戒指當禮物，但有另一半送的巧克力我就心滿意足了。｣

▲朴敏英揮手並以中文「大家好｣問候粉絲與媒體。（圖／記者李毓康攝）

▲超過200位粉絲在Tiffany專門店外爭睹女神風采。（圖／記者陳雅韻攝）

朴敏英不要求男友送珠寶示愛，因她平日就懂得寵愛自己，最喜歡疊戴多個戒指或手環，Tiffany簡約又摩登的T系列正是她的心頭好，且品牌經典的Tiffany Blue Box總勾起她心中的浪漫情懷，憶起國小、國中時期媽媽常戴的Tiffany心型吊牌手鍊，至今仍覺得可愛。

▲朴敏英以優雅白洋裝搭配總值逾2400萬元的Tiffany珠寶亮相。（圖／記者李毓康攝）

她今日即露一手時尚疊戴法，一次戴上T True、T Wire、Soleste等戒指，焦點全落在2.30克拉、價值312萬元的Tiffany True鉑金訂情鑽戒，此系列主石為混合式切割白鑽，上層為階梯形切割，讓鑽石主刻面露出的表面更大，下層則為圓形明亮式切割，讓鑽石能閃耀極致光芒；鑲台也別具特色，側面為T字設計拱著主鑽，建築感線條讓鑽戒更加摩登。

▲Tiffany True鉑金訂情鑽戒（上）主石為混合式切割白鑽。（圖／品牌提供，以下同）

Tiffany True鑽戒另有18K金鑲嵌枕型改良明亮式切割黃鑽款式，台灣目前引進主鑽70分起跳的戒指，白鑽款約從25萬元起，黃鑽戒則約50萬元起。

▲Tiffany True訂情戒共有鉑金鑲白鑽與18K金鑲黃鑽2款，鑲台側面可見標誌性的T字設計。

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