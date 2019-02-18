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珍妮佛勞倫斯的超霸氣語錄：「好好愛自己，沒人能叫我減肥」

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奧斯卡影后小珍妮佛羅倫斯（Jennifer Lawrence）一直都是好萊塢人氣最旺的女星之一，2月6日她被捕捉到手戴巨大鑽戒的照片，後來也大方承認已經和男友訂婚的好消息，讓不少粉絲直呼：他真的是全世界最幸福的男人！

而小珍之所以這麼受到喜愛，正是她那看起來像是傻大姐，但總是在搞笑之中講出令人驚豔的人生哲理，如果你也一樣在為身材煩惱，又或是總是找不到自己的定位？小珍妮佛的方法就是大笑，然後面對，反正沒什麼大不了的啊！你就是你，既然你無法變成別人，為什麼不專注再讓自己更好，而不是一位得去迎合大家。你就是自己人生的領袖！

霸氣回覆裸照道歉啟事

在她 2014年的裸照風波中，「就算我是個公眾人物，就算我是個演員，不代表我可以被這樣對待。...這是我的身體，我應該有選擇，但令人作噁的是，我居然沒有選擇權？我完全不敢相信我還身在我們必須討論這種事情的年代。...我已經開始著手我的道歉函，但事實上我根本沒有什麼好道歉的。」

「我曾經有段甜蜜健康交往關係，我們是遠距離戀愛，我想我寧願讓我男友看我的裸體，也不要讓他看Ａ片女星。這根本不是個醜聞，這是性犯罪，讓人厭惡又噁心的性暴力，法律必須重新修正，我們也必須重新修正我們的想法。」

▲珍妮佛勞倫斯。（圖／Getty）

勇敢發聲，意見才沒有分性別！

幾週前在我工作的時候，我發表了我自己的意見，而且是一個很正經的口吻，完全不帶攻擊性，只是抒發意見而已。但跟我一起工作（事實上是為我工作的人）的男子居然對我說：「嘿！我們是一個團隊埃！」他氣憤得就像是我咒罵他了一樣。

我非常震驚，因為我說的意見絕對不是針對個人，並沒有任何不敬，而且說真的，我整天都聽到男人高談闊論他們的想法，我只是用他們的方法訴說我的想法而已，為什麼這樣就被看作是在抬槓？我已經對「用委婉甜美的口氣」說話，F**k that！

對於自己職業的謙卑

不是我在說，但我覺得演戲很白目，大家都會問『你作為一個公眾人物，要如何成為大家的榜樣？』我總是覺得『我什麼時候變得這麼偉大了？我又沒有拯救什麼人的生命，我們還有很多醫生在與上帝搏命、有消防隊員在出生入死，我只是拍電影而已，就是這樣而已，很白目。』

▲珍妮佛勞倫斯。（圖／Getty）

當你覺得自己太胖？

我很滿意自己的外表，我真的超級討厭那些看起來瘦得像小鳥的明星，我寧願在鏡頭上看起來肥肥的，在真實生活中看起來像真人，也不要在鏡頭上看起來很美，現實生活中卻像假人。

政治是每個人的事！

我小到大就被教育成為一個共和黨，但我無法想像自己去支持一個不支持女性基本權益的政黨，現在是 2015 年，同性戀已經可以結婚了！我們以為我們進步了很多，但我們有嗎？我不會坐視不管或繼續沉默！

永遠要彎腰，但要看得更遠。

我不懂為什麼人們總是在成功之後變得自大，我個人覺得當你成功了，你更要努力，因為人們對你有更高的期待，成功不代表你可以偷懶或是看輕別人。

▲珍妮佛勞倫斯。（圖／Getty）

愛自己就好

我在某種程度上永遠不會讓自己餓到， 我不希望讓小女孩們覺得『喔～我也像凱妮絲（飢餓遊戲女主角）一樣瘦，所以我不能再吃晚餐了～』你就是你，接受自己，不然你要幹嘛？ 每晚都忍受飢餓好讓大家都喜歡你？也太蠢了吧～

沒人能夠叫我減肥！

我可以列出一大堆比被稱讚瘦了還讓我覺得開心的事，像是馬鈴薯、麵包、一客菲利起司牛排和薯條。

當你握有選擇權，你要審慎選擇對的事情！

堅強，記住，妳要堅強！不要變成盲目的追隨者。而且你應該要做你覺得正確的事情。如果你正在考慮你應該要走哪一邊，相信我，走正確的路絕對比較輕鬆。

▲珍妮佛勞倫斯。（圖／Getty）

文／柯夢波丹　圖／GETTY

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

珍妮佛勞倫斯, 豁達, 人生語錄, 奧斯卡, 影后
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