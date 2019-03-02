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一生中必買的5款Converse　GD最愛的這雙竟是籃球鞋

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編輯／Duke　圖／翻攝自IG@lok666、@xxxibgdrgn、@nanaouyang、@blackielovelife

一個人的生命中，會穿過很多不同的鞋款，有可能是Nike或Adidas，但生命中一定要穿過的鞋，非Converse莫屬，簡單的設計，搭配起來輕鬆簡單，也因有優良的造型，改造起來相當容易，也成為許多藝人不可或缺的鞋款之一，接下來帶大家介紹5款Converse的超夯鞋款。

1. Madness X Converse

由余文樂所主理的Madness與Converse聯名的系列，採用Converse Chuck Taylor All Star 70的版型去做變化，材質選用麂皮、帆布，並把Madness的logo放在鞋頭的位置，而顏色的部分，選用藍紫色，使搭配時能有更好的發揮。

▲CONVERSE鞋款。（圖／翻攝自IG@lok666、@xxxibgdrgn、@nanaouyang、@blackielovelife）▲CONVERSE鞋款。（圖／翻攝自IG@lok666、@xxxibgdrgn、@nanaouyang、@blackielovelife）

2. Converse Chuck Taylor All Star

Converse經典中的經典，本是一雙籃球鞋，隨著時間的流逝，已經被人們拿來穿搭用，材質為帆布，並有招牌的All Star徽章，這雙也是韓流巨星G-Dragon（GD）的愛鞋之一。

▲CONVERSE鞋款。（圖／翻攝自IG@lok666、@xxxibgdrgn、@nanaouyang、@blackielovelife）

▲CONVERSE鞋款。（圖／翻攝自IG@lok666、@xxxibgdrgn、@nanaouyang、@blackielovelife）

3.Off-White X Converse

這雙鞋可說是男女通吃，透明的鞋身配上冰底，燒到了許多女性朋友，由於鞋身是透明的，襪子可以選擇安全的白襪，而歐陽娜娜就是這樣搭配的。

▲CONVERSE鞋款。（圖／翻攝自IG@lok666、@xxxibgdrgn、@nanaouyang、@blackielovelife）

▲CONVERSE鞋款。（圖／翻攝自IG@lok666、@xxxibgdrgn、@nanaouyang、@blackielovelife）

4.Fear of God X Converse

在與Nike的聯名企劃結束後，Fear of God的副線品牌Essentials選擇與Converse進行聯名，推出Chuck 70的鞋款，此次採用黑白兩色，並在鞋頭與鞋舌之間採用撞色的設計，呈現不一樣的感覺。

▲CONVERSE鞋款。（圖／翻攝自IG@lok666、@xxxibgdrgn、@nanaouyang、@blackielovelife）

▲CONVERSE鞋款。（圖／翻攝自IG@lok666、@xxxibgdrgn、@nanaouyang、@blackielovelife）

5. Converse Chuck Taylor All Star 70

這雙由黑人陳建州著用的鞋款，正是Converse的經典之作，顏色採用芥末黃，比起一般的Chuck Taylor All Star，差別在於使用較復古的奶油底，且楦頭較窄，但是包覆性較加，鞋底也比較柔軟，是一雙不能錯過的好鞋。

▲CONVERSE鞋款。（圖／翻攝自IG@lok666、@xxxibgdrgn、@nanaouyang、@blackielovelife）

▲CONVERSE鞋款。（圖／翻攝自IG@lok666、@xxxibgdrgn、@nanaouyang、@blackielovelife）

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關鍵字：

Converse, 余文樂, GD, 歐陽娜娜, 陳建州
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