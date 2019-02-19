元宵節台北101變身「全台最高花燈」　今晚6：45分玩燈光秀

▲台北101豬年元宵燈光秀模擬影片。（影／台北101、UNOLAB提供）

記者蔡惠如／台北報導

農曆新年即將在元宵節畫下尾聲，各地花燈活動也將在元宵節當天把氣氛推到最高潮，台灣地標「台北101」，也將化身全台最高花燈，在2／19元宵當天晚上6：45分推出長達2分半鐘的燈光秀，配合與POP Radio頻道播放節目音樂，無論是否在信義區，只要在能看到101建築的地方，都能透過收聽廣播，同步感受燈光律動。

▲台北101為呈現嶄新燈光，在豬年元宵當日舉辦燈光秀，此為模擬照。（圖／台北101提供）

台北101在去年底重新改造燈光，以投光技術為特色，創造出更具複雜性與美感的燈光，強調迴路和燈具使用的複雜程度都超越紐約帝國大廈，在2019豬年元宵節與十聿照明設計總監賴雨農合作，配合農曆元宵盛會，打造燈光音樂秀，以貝多芬的「歡樂頌」為主旋律，呈現多采花樣的燈光實力。

▲台北101去年更新大樓外牆照明。（圖／記者陳韋帆攝）

此外，本次也與POP Radio台北流行廣播電台合作，只要在燈光秀前打開廣播頻道91.7，或下載917APP，POP Radio《POP大國民》主持人蔡詩萍就會在晚間6點45分當下，播放貝多芬第九交響曲第四樂章「歡樂頌」，只要看得到101建築物的地方都能欣賞得到。