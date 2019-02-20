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英國皇室也有工作壓力！威廉王子公開心聲：「一般人無法克服它」

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英國威廉王子（Prince William）日前出席舉辦於瑞士達沃斯的「世界經濟論壇」時，在論壇中他談論到了一些關於心理健康，以及動物保育等議題，希望能透過心理健康的議題討論喚起大家的意識。而在論壇的討論中，威廉王子藉機分享他擔任「空中救護飛行員」期間的經驗，為他帶來心理健康方面的深遠影響。

 威廉王子從2015年到2017年曾經在東安格利亞（East Anglian）的空中救護隊服務，據外媒表示，當時喬治王子與夏綠蒂公主已出生，但威廉一直仍是皇家空軍搜索和救援部隊的飛行員，不過威廉並未確切說明近期讓他卸下這個職責的原因，而他在「世界經濟論壇」時的演說提到，他與其他「空中救護飛行員」都曾經歷心理健康問題。

▲英國。（圖／Getty）

威廉王子補充道 ：「他的同事也深深受到這項特殊工作的影響，並表示一般人無法克服它，因為你經歷了他人的痛苦並忍受著。」因此我覺得最重要的是理解，並意識到它（心理疾病）就在那裡。然而威廉王子與他的同事如今都已能公開談論這些事，並認為精神疾病是當今相當重要的議題！

▲英國。（圖／Getty）

其實威廉王子長期以來一直倡導心理健康，他與妻子凱特（Kate）以及兄弟哈利王子（Prince Harry）一起建立了慈善機構「Heads Together」，宗旨在弭除精神上帶來的負面影響，並為面臨心理健康問題的人提供支持。

▲英國。（圖／Getty）

在世界經濟論壇討論期間，威廉甚至稱精神健康是一個「世代問題」，並倡導：「我們現在必須開始解決這個問題，以便我們的孩子和子孫們不必經歷這個過程」

文／Harper's BAZAAR　圖／Getty

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

哈潑, 英國, 皇室, 王子, 威廉
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