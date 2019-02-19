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羅志祥情侶檔名牌行頭超多 　2千萬鑽錶閃爆

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▲▼ 羅志祥 。（圖／ＩＧ）

▲小豬（左）與女友周揚青都穿GUCCI帽T。（圖／翻攝showlo IG、gracechowwwww IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

羅志祥（小豬）昨在IG宣布退出潮牌「STAGE」，旋即又透過經紀人小霜請外界期待屬於他自己真正的品牌Gotnofears，震驚各界，不難看出他對時尚頗有個人想法，他與經營服裝品牌Grace Chow的女友周揚青都走在潮流尖端，擁有不少當紅的時尚單品與名錶，曾亮出逾2000萬元的瑞士名錶Richard Mille鑽錶。

▲▼ 羅志祥 。（圖／ＩＧ）

▲Richard Mille約2060萬元RM 022雙時區陀飛輪鑽錶（左），RM 11-03 McLAREN 自動上鍊飛返計時碼錶約582萬元。

小豬愛錶成痴，也懂得挑稀有款式，珍藏多只一線男星追捧的Richard Mille，他擁有約582萬元的紅色石英TPT®搭碳纖維錶殼RM 11-03 McLAREN 自動上鍊飛返計時碼錶、約2060萬元的RM 022雙時區陀飛輪鑽錶等，女友周揚青也加入名錶收藏行列，常戴約428萬元的RM 07-01鑽錶亮相。

▲▼ 羅志祥 。（圖／ＩＧ）

▲穿GUCCI T恤、斜背香奈兒包的周揚青，搭配Richard Mille約428萬元的RM 07-01鑽錶。

勞力士（Rolex）亦是小豬的關注品牌，一回在IG po「沒什麼，只想跟你們說……我怎麼這麼好看」，自戀文搭的照片洩露他所戴的34萬5000元Tiffany & Co. Hardwear 18K金項鍊，也曝光了勞力士4年前推出的錶圈鑲嵌鑽石、紅寶石與藍寶石GMT-MASTER II 18K金錶，當時定價逾250萬元，目前已停產；而周揚青放閃的方式則是po對錶照，一張兩人搭機同戴勞力士夯錶Daytona的黑白照，引來網友好奇是什麼精鋼還是K金材質，因為價差很大啊！

▲▼ 羅志祥 。（圖／ＩＧ）

▲小豬戴34萬5000元Tiffany & Co. Hardwear 18K金項鍊，與約250萬元的勞力士GMT-MASTER II 18K金錶。

▲▼ 羅志祥 。（圖／ＩＧ）

▲小豬情侶檔同戴勞力士Daytona對錶放閃。

這對情侶檔同時緊隨潮鞋、潮服的流行，沒錯過GUCCI、Off-White、Supreme等人氣品牌，小豬尤其對數量稀少的聯名款情有獨鍾，而周揚青除了休閒風look，扮優雅時就選擇香奈兒（CHANEL），搭配滿鑽的卡地亞（Cartier）Love手環，立刻變身貴婦。

▲▼ 羅志祥 。（圖／IG）

▲小豬穿FENDI外套（左），另為Supreme聯名Comme Des Garcons的塗鴉皮衣。

▲▼ 羅志祥 。（圖／ＩＧ）

▲周揚青常穿香奈兒入鏡。

關鍵字：

小豬, 羅志祥, 周揚青, Richard Mille, Rolex, CHANEL, GUCCI
fashion.net

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