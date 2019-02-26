日本女生都在研究的格紋裙穿搭　百褶款式變氣質美裙最顯瘦

比起素面的單品，利用有花紋的服裝穿搭似乎較能感受到溫暖。動物紋雖讓人聯想到暖和的皮草，但強烈的外觀卻並非人人都可以成功駕馭。想輕鬆以豐富花色的衣著展演出季節感，格紋就會是相對好拿捏的單品款式。

格紋穿在上身記憶度可能會有點高，但若是裙裝，就算反覆穿搭也不容易讓人留下重複感的印象，還能表現優雅得宜的女孩氛圍。以下將格紋裙裝分為三種款式，根據自身的風格選擇各有造型的單品與穿搭方式吧。

格紋窄裙

六分長格紋窄裙

寬鬆的毛衣搭配下身的窄裙，上寬下窄的基本穿搭公式就能穿出格紋的俐落造型。剛好過膝的六分裙長也許會稍稍截短了身形，此時只需搭配上一雙高跟中筒靴就能成功修飾出好比例。

九分長格紋窄裙

好女孩的秋冬造型不僅少不了格紋單品，選擇九分長度的款式還能再次提升衣著好感度。想將格紋裙作為一日穿搭重點的話，其他單品都選擇同一色系就能烘托出格紋窄裙的注目度。

格紋大圓裙

三色線條格紋圓裙

貝蕾帽搭配上寬鬆毛衣，再加上只露出雙手手指的萌袖穿法將鄰家女孩的樣貌發揮地淋漓盡致。而選擇大圓裙版型格紋長裙則可以將可愛氣質調和為較為中性的印象，寬鬆的裙襬還能隱藏住不滿意的下半身型。

雙色線條格紋圓裙

簡單不繁複的線條使格紋單品也能有簡約質感。搭配上素面上衣再利用腰帶做出腰身，讓上衣的下襬與裙裝連結出一體的輪廓感，即使是少量的單品也能打造時髦印象。

格紋打褶裙

打褶格紋圓裙

想使格紋的層次感更上一層樓時，不妨選擇有打褶設計的裙款。簡單的前方打褶不僅營造了長裙的律動感，褶線所產生的蓬鬆度還讓裙裝的更有立體美感。

百褶格紋裙

立體度與層次感都想再次強調的話，就選擇百褶格紋裙吧。井然有序的打褶與線條清晰的格紋，帶點復古韻味的單品正能表現出過人的時髦品味，即使不花心思，隨興搭配上一件單色上衣與短靴就能相當有造型感。

Source：WEAR

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