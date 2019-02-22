Nike「火星鞋」上腳很炫　市價破1萬台幣！2／22限量開賣

編輯／Duke 圖／翻攝自Juice-Taipei臉書、Invincible臉書、Stockx

Mars Yard Overshoe是由知名藝術家Tom Sachs與Nike合作，並以火星為創作靈感的鞋款，在台灣時間2／22發售，這款的設計理念來自「火星登陸」，由外觀來看，根本就是一雙太空人的鞋子！

這雙鞋運用鞋中鞋的設計，外側由白色的Dyneema材質包覆，其鞋舌加長，把鞋帶替換成鬆緊帶，方便穿脫，並以兩層綁帶進行固定。而這是Tom Sachs與Nike推出的第三款Mars Yard鞋款，下面就為大家介紹之前推出的鞋款吧。

1. NikeCraft Mars Yard Shoe Tom Sachs Space Camp

這款在2012年推出的第一代Mars Yard鞋款，靈感誕生於Tom Sachs與NASA科學家的談話中，材質採用Vectran面料與麂皮，這雙鞋目前是一雙難求，相當稀有。

2. NikeCraft Mars Yard 2.0 Shoe Tom Sachs Space Camp

這款便是Mars Yard五年後的升級版，捨棄了第一代的材質，更換為針織網眼面料，變得更透氣，並將鞋底調整成更能適應都市穿搭的設計，而這雙鞋在轉售市場中的價格，已經突破了台幣100,000元。

而近期推出的Mars Yard Overshoe，外表更是突破先前的設計，全面採用了太空的概念，也讓許多鞋頭迫不及待想要得到這雙鞋，售價為台幣14,400元，並只在Invincible、Juice-Taipei、Phantaci販售。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App